週3往復を計画

JAL（日本航空）が2025年12月10日より、アメリカの貨物航空会社「カリッタ航空」とのコードシェア便として、「ボーイング777-300ERSF」をシカゴ〜成田線へと投入開始しました。今回投入された機体はJALのロゴマークが入った特別塗装機。さらにこの機種を用いる航空会社は、日本にはありません。

【写真】ユニークすぎ… これが「鶴丸ロゴ入りの最強エンジン搭載貨物機」全貌です

ボーイング777-300ERSFは、旅客機「777-300ER」をベースに貨物機として改修した機体で、2025年より実用化されたモデルです。

ベース機の777-300ERは、JALやANA（全日空）も導入している機体で、全長73.9m、全幅64.8mもある大型の機体。最大航続距離は約1万4000kmにおよび、搭載するゼネラル・エレクトリック社製の「GE90-115B」エンジンは、「世界でもっとも強力なターボファンエンジン」としてギネス記録に認定されています。777-300ERSFのペイロード（搭載量）は102tで、在来型の777Fよりも多くの貨物を搭載でき、747-400Fよりも優れた燃費効率での運航を可能とする機材といいます。

777-300ERSFによる成田〜シカゴ線の2社のコードシェア便は週3往復を計画しており、運航はカリッタ航空が担当しているとのことです。