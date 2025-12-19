わずか10分で完売…LE SSERAFIM、ソウルアンコール公演“全席ソールドアウト”で圧倒的チケットパワー証明

LE SSERAFIMが、ソウルで開催されるアンコールコンサートを全席完売させ、圧倒的なチケットパワーを改めて証明した。

【写真】宮脇咲良「この時の自分が一番カワイイ」

LE SSERAFIMは、2026年1月31日・2月1日に蚕室（チャムシル）室内体育館でアンコールコンサート「LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE」を開催する。12月18日にチケットの一般販売が開始されると、わずか10分で全席完売となり、人気の高さを証明した。

今回の公演は、今年4月にスタートした初のワールドツアーのフィナーレを飾るステージとなる。LE SSERAFIMは、これまでの公演を通じて培ってきたノウハウと実力を、アンコールコンサートで余すところなく披露する予定だ。

（画像＝SOURCE MUSIC）

LE SSERAFIMは初のワールドツアーで、仁川、東京、バンコク、シカゴなど世界19都市で全29公演を開催した。そのうち、日本・埼玉公演をはじめとするアジア4都市、北米7都市で完売を記録するという目覚ましい成果を収めた。 これらの成果により、本ツアーは米ビルボードの「2025年 K-POPツアー年間売上トップ10（Top 10 Highest Grossing K-Pop Tours of the Year）」で8位にランクインし、K-POPガールズグループの最高順位を獲得した。

なお、LE SSERAFIMは、19日にKBS2「2025 KBS 歌謡祭 Global Festival」、25日に「2025 SBS歌謡大典」、31日には「2025 MBC歌謡大祭典」に出演予定。地上波3局すべての年末音楽番組に登場し、華やかに一年を締めくくる。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。