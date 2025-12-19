【MG 1/100 高機動型ザク “サイコ・ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT版)ラストセッションVer.（再販）】 12月19日11時より予約開始 2026年6月 発送予定 価格：9,900円 【MG 1/100 フルアーマー・ガンダム（GUNDAM THUNDERBOLT版） ラストセッションVer.（再販）】 12月19日11時より予約開始 2026年6月 発送予定 価格：8,030円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 高機動型ザク “サイコ・ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT版)ラストセッションVer.」と「MG 1/100 フルアーマー・ガンダム（GUNDAM THUNDERBOLT版） ラストセッションVer.」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて12月19日11時より予約受付を開始する。発送は2026年6月に予定している。

本商品は「機動戦士ガンダム サンダーボルト」より最終決戦時の「サイコ・ザク」と「フルアーマー・ガンダム」をMGフォーマットでガンプラ化したもの。

MG 1/100 高機動型ザク “サイコ・ザク” (GUNDAM THUNDERBOLT版)ラストセッションVer.

12月19日11時より予約開始

2026年6月 発送予定

価格：9,900円

「サイコ・ザク」はラストシーンで損傷した状態の頭部やフルアーマー・ガンダムとの交戦で損傷した左腕部、ランドセルのスラスター部分が再現されている。

さらに、最終決戦の場となった廃コロニーをイメージした3種のデブリパーツが付属。シュツルム・ファウストを発射しようとする、劇中イメージを再現したディスプレイもできる。頭部・腕部等各所のダメージ表現を収録した水転写式デカールも付属する。

また、ジャイアント・バズ、ザク・マシンガン、シュツルム・ファウストなどの武装も付属する。

MG 1/100 フルアーマー・ガンダム（GUNDAM THUNDERBOLT版） ラストセッションVer.

12月19日11時より予約開始

2026年6月 発送予定

価格：8,030円

「フルアーマー・ガンダム」は劇中におけるサイコ・ザクとの戦闘で破損した、頭部・シールドが再現され、破損部分は細密なディテールを盛り込み、質感をリアルに表現されている。

最終決戦の場となった廃コロニーをイメージした3種のデブリパーツ、損傷した各部位のダメージ表現を収録した水転写式デカールが付属する。

(C)創通・サンライズ