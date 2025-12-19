女優の飯島直子（57）が所属する芸能事務所「ハート・レイ」公式インスタグラムが19日までに更新され、飯島と女優の小泉今日子（59）のロケ共演時のオフショットが披露された。

「【飯島直子】 2026.1.3.（土）19:00〜新春スペシャルとして第二弾韓国へいってまいりました！なんとなんと#小泉今日子 さんと2人旅『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？小泉今日子と韓国2人旅』」と書き出すと、飯島と小泉が韓国の飲食店で乾杯し笑顔を見せるショットをアップ。

「春川（チュンチョン）へジップワイヤーで南怡島に渡ったり『冬ソナ』ロケ地を巡ったりと楽しい旅でした！」とし、「2025.12.31（水）12:00〜は初めての海外ソウル編をリピート放送します。合わせてご覧ください♪」とアピールした。

この投稿に、フォロワーからは「以前言ってたのが実現したんですね めちゃくちゃ楽しみです！！」「直ちゃん、キョンキョンとの旅行楽しみです!!私も仲間に入りた〜い」「めちゃくちゃスペシャルな旅番組になってるぅ〜」「直子さんとキョンちゃん、新年に最高の組み合わせ！楽しみです」「わ〜い 大好きなお二人様 すっごい楽しみにしてます〜」といった反響が寄せられている。