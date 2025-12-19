【スタバ新作】年末年始は“抹茶づくし”、希少な玉露×抹茶のフラペやラテが登場 スコーンも刷新
スターバックスは26日より、玉露と抹茶を組み合わせたビバレッジ『玉露抹茶 フラペチーノ』と『玉露抹茶 ラテ』を全国の店舗で発売する。一年の締めくくりや新年のひとときを彩る“抹茶づくし”のラインアップとなる。
【画像】形も変わった！刷新されたスコーン
今回の新作は、同じ茶の木から生まれながら加工方法の違いで個性が分かれる玉露と抹茶に着目。初夏の収穫前に日光を遮って育てた茶葉を使い、葉の形を残した玉露ならではの上品な香りと深い旨みを生かした。日本国内のお茶生産量の約0.7%とされる希少な玉露を使用し、茶師の監修のもとで開発されたという。
『玉露抹茶 フラペチーノ』は、玉露入り抹茶をベースに、なめらかな抹茶あんペーストを重ね、抹茶ホイップと抹茶フィアンティーヌをトッピング。もっちりとした口当たりとサクサクした食感が重なり、素材の奥行きを楽しめる一杯に仕上げた。
『玉露抹茶 ラテ』は、玉露入り抹茶とスチームミルクを合わせ、抹茶ホイップと抹茶フィアンティーヌを添えた、繊細でやさしい味わいが特長だ。
あわせて、植物性ミルクを使った『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』も登場。国産米由来の米糀ミルクを使用し、ブロンドエスプレッソと合わせたラテに、生姜はちみつを加えた。発酵由来のまろやかさと、生姜の香りが寒い季節に寄り添う一杯となる。
フードは、形状を一新した新しいスコーンが誕生。定番の『チョコレートチャンクスコーン』に加え、『抹茶&ホワイトチョコスコーン』を用意したほか、スターバックス初となるグルテンフリー商品として『米粉カステラ』と『抹茶の米粉カステラ』も発売される。
■商品概要
『玉露抹茶 フラペチーノ』
Tallサイズのみ
価格（税込）：持ち帰り687円 店内700円
『玉露抹茶 ラテ』（Hot）
Tallサイズのみ
価格（税込）：持ち帰り638円 店内650円
『はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ』（Hot）
価格（税込）：持ち帰りShort 599円 Tall638円／店内Short610円Tall650円
『チョコレートチャンクスコーン』
価格（税込）：持ち帰り275円 店内280円
『抹茶&ホワイトチョコスコーン』
価格（税込）：持ち帰り285円 店内290円
■販売期間
2025年12月26日〜
