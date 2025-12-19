大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた俳優清水尋也被告（26）に東京地裁は19日、拘禁刑1年、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年）の判決を言い渡した。被告はこの日、黒いスーツとネクタイ姿で出廷。裁判官から「これまで考えたこと、言ったことを忘れずに頑張ってほしい」と伝えられると、はっきりとした口調で「はい」と答えていた。

起訴内容によると、9月3日、東京都杉並区の自宅で大麻0・392グラムを所持したとされる。9日の初公判では起訴内容を認め、ストレスの緩和やリラックスのために大麻を使用していたと明かしていた。

判決理由は、大麻の薬理効果にひかれて何度も購入していることから刑事的責任はあるものの、事実を認めており、二度と使用しないことを誓っている。自ら進んで通院、自助グループに出席していること、兄で俳優の清水尚弥（30）からの証言もあり、更生の余地があると判断されたため。

被告は裁判官の言葉に何度もうなずき、背筋を伸ばして判決理由を聞いていた。最後は弁護士、検察、傍聴人にそれぞれ一礼して退席した。