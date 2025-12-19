経済学には「ラチェット効果」という言葉があります。一度上がってしまった生活水準や消費習慣は、収入が減っても簡単には元に戻せない、という現象です。現役時代に浪費しすぎた人にとって、老後に向けた節約生活は想像を絶する苦痛を伴います。本記事では合同会社エミタメの代表を務めるFPの三原由紀氏が、木村美佐子さん（仮名）の事例とともに、老後破綻のリアルを読み解きます。※相談事例は本人の許諾を得てプライバシーのため一部脚色しています。

家計を知らない35年の専業主婦生活

都内在住の木村美佐子さん（仮名／60歳）は、専業主婦歴35年。大手メーカー勤務の夫（58歳）の年収はピーク時で1,500万円に達していました。

結婚当初から家計管理はすべて夫が担い、子ども2人が独立したあとも、美佐子さんの口座には毎月30万円が振り込まれていました。この30万円は純粋に食費や日用品、美容、交際費など、美佐子さん自身の“変動費だけ”に使える枠でした。

食費は月10万円前後。お米、味噌・醤油・酢・みりんといった調味料も全国から取り寄せ、習い事を頑張って汗をかいた日のおやつは大好物の桐箱入りメロンだった日々。「少し高くてもいいものを使うのが当たり前」という価値観が根づいていました。化粧品はすべてデパコス。友人とのランチは1回5,000円。子どもが独立すれば支出は自然と下がるはずですが、美佐子さんの場合はその逆で、自分に投じる金額はむしろ増え続けていたのです。

夫は時折、不満をにじませていました。

「いまは子どももいないんだから、少しは貯めておいてくれよ」

その言葉に込められた“家計の危機感”に、美佐子さんが気づくことはありませんでした。

そして、60歳の春──。

買い物の前に通帳を確認すると、見慣れた「30万円」がありません。生活費の振込が、止まっていたのです。

「振り込み忘れだろう」と夫にLINEを送っても既読はつかず。不安を抱えたままスーパーで買い物をし、レジに向かうと、家族カードは利用不可。夫が使用停止にしていたのです。慌てて財布を確認すると、手持ちの現金は1万円を切っていました。

夫が沈黙を破った理由…年収半減、「このままじゃ老後は破綻する」

レジで家族カードが止められた日の夜。帰宅した夫は、淡々と口を開きました。

「来年、会社を辞める。このままじゃ家計がもたない」

会社では業績悪化に伴う早期退職の圧力が強まっていたのです。役職定年を迎え、管理職手当が消え、年収はピーク時1,500万円から750万円前後に落ち込んでいました。

さらに追い打ちをかけたのが、退職後の家計シミュレーション。夫婦の年金見込みは合計約22〜24万円。世帯の貯蓄は約1,200万円ですが、住宅ローン残高が約800万円残っており、実質的な純資産は400万円程度。保険料・固定資産税・車の維持費などは毎年発生し、妻名義の貯蓄はほぼゼロ──。

夫は静かにいいました。「いまのままじゃ、老後は破綻する」

美佐子さんは「どうして急に？」と問いました。しかし夫の表情は変わりません。「急じゃない。何年も前からいっていた」

美佐子さんが軽い嫌味程度に受け取っていた言葉は、夫にとって家計の現実を共有してほしいという最後のメッセージだったのです。

早期退職を前に、夫は「削れる支出」の優先順位を見定めました。住宅ローンは削れない、税金も削れない、車の維持費も必要――。こうして、夫が最初に切り捨てたのは、毎月30万円の「妻の生活費」でした。それは怒りでも仕返しでもなく、家計を守るための数字上の判断だったのです。

半額シールの前で立ち尽くした妻

数日後、夫婦で初めて家計について話し合いました。夫は月10万円の生活費を再開することに同意しましたが、「これ以上は出せない」と釘を刺しました。美佐子さんは、それまでの3分の1の金額で生活を回さなければならない現実に直面したのです。

再開されたのは“妻が自由に使える生活費10万円だけ”で、固定費や貯蓄の管理は依然として夫の手に残されたままでした。

翌日、美佐子さんは、昼過ぎに近所のスーパーへ向かいました。しかし、店に入った瞬間、これまでとはまるで景色が違ってみえたそうです。値札の数字が以前より大きく感じる。惣菜を手に取り、そっと戻しました。

「半額シールが貼られる夕方まで待とうか……。惨めでたまらない。私、本当にこれからこんなことをするんだろうか」

デパ地下で好きなものを好きなだけ選んでいたころには想像もしなかった光景。値下がりするのを待ちながら、惣菜棚の前に立ち尽くす姿は、昨日までの“セレブ妻”の面影を完全に消し去っていました。

家に帰っても、現実は続きます。今夜の夕食は、198円の半額惣菜と、賞味期限が迫ってお買い得品になった鶏むね肉のこま切れに、安売りの豆腐だけ。夕食を終え、洗面所に立ったとき――鏡に映った自分の顔が、誰なのかわからなくなるほど老け込んでみえたといいます。ようやく美佐子さんは気づきました。自分が守っていたと思っていた生活は、実は、夫の稼ぎの上にかろうじて“置かせてもらっていた夢”だったことを。

35年ぶりに社会に出て気づいた「夫の重圧」

美佐子さんは週3日、1日5時間のパートに出ることを決意します。35年ぶりに社会に出た当初は、想像以上にヘトヘトでした。「たった週3日、1日5時間でもこんなに疲れるなんて……」。帰宅してソファに倒れ込みながら、美佐子さんは夫の姿を思い浮かべました。

夫は35年間、毎日満員電車に揺られ、会社で神経をすり減らし、それでも家族のために働き続けてきた。その重圧を、自分は一度も想像したことがなかった――。

月7万円ほどの収入を得始めたころ、美佐子さんはそこから月2万円ずつ自分名義の口座に貯金をはじめました。同時に、夫は意外な本音を漏らしました。「美佐子が動いてくれて、本当にほっとした」

妻が働きはじめたことで、夫婦の関係は少しずつ変わっていきました。一方的な依存ではなく、互いに支え合う“対等さ”が生まれはじめたのです。

半年が過ぎたころ、美佐子さんは職場にも慣れ、「もう少し働く日数を増やそうかな」と自分の“働ける力”がこれからの老後を支えると実感していました。働くことで得られたのは、収入だけではありません。社会とのつながり、そしてなにより、夫への感謝と尊敬の念でした。

「あのとき生活費が止まらなかったら、私たちは離婚していたかもしれません」と美佐子さんは振り返ります。大切なのは今日からの行動です。自分名義のお金を持つこと、家計の数字を知ること、少しでも収入源を持つこと。その3つが揃えば、60歳からでも人生は立て直せるのです。

三原 由紀

合同会社エミタメ

代表