大阪王将が餃子の皮から生まれたドーナツ「ぎょーナツ」発売　まさかの「餃子味」も

餃子専門店とベーカリーが異色のタッグを組んだ新商品が誕生しました。

イートアンドホールディングスは、餃子の皮の端切れを主原料にした一口ドーナツ「ぎょーナツ」を開発し、12月17日から大阪王将の限定9店舗で販売を開始しました。

「ぎょーナツ」は、大阪王将の餃子製造工程で発生する皮のロスと、グループ内カフェ・ベーカリー事業「アールベイカー」のパン生地の端を活用したアップサイクルメニューです。これまで飼料化されてきたロスとなった餃子の皮を、ドーナツという新たな形に生まれ変わらせました。

生地はアールベイカーのセントラルキッチンで製造され、各店舗で揚げて仕上げる仕組み。餃子の皮由来の「外はカリサク、中はもっちり」とした食感が特徴とのことです。

「ぎょーナツ」は一口サイズの5粒入りで、価格は税込300円。フレーバーはシュガー、いちごミルク、チョコレートの定番に加え、餃子味と麻婆豆腐味という大阪王将らしい個性的なラインアップも用意されています。

果たして、これはおやつなのかおかずなのか、食べてみるまで想像がつきません。販売は、道頓堀本店や稲荷町駅前店、フードコート店舗などからスタートし、今後は取り扱い店舗の拡大も予定されているそうです。

