高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】大雄寺を訪れたトキは…

12月12日第55回の最後に、第13週「サンポ、シマショウカ。」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第60回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第60回あらすじ＞

トキはヘブン（トミー・バストウさん）のために、大雄寺に「水あめを買う女」を聞きに訪れる。

花田旅館では、夜な夜なヘブンと怪談を語る喜びを平太（生瀬勝久さん）たちに伝え、トキは幸せの最中にいた。

そんなトキの元に、錦織（吉沢亮さん）がヘブンのために怪談を話してほしいと頼みにやってくる。

既に話し始めていると嬉しそうなトキだったが、怪談を語れば語るほどヘブンが日本を去るのが早まると教えられ、葛藤する。

松野家に、トキ宛ての郵便が届く。差出人は、トキの前の夫・銀二郎だった――。

＜ドラマで流れた予告＞

湖の前に、トキと洋装姿の銀二郎がいる。

「おトキちゃんとやり直したい」と告げる銀二郎。

場面が代わり、港。

ヘブンの元同僚・イライザがヘブンを抱きしめている。

蛇と蛙が会話している。

「えっ、銀二郎さん帰ってくるのね？」

「来週は男と女と女と男！」

「あ〜これは女と男と男と女ね！」

「ただの女中なの？」

山道を歩くトキ。洋装の銀二郎が疲れた様子のトキに手を差し伸べる。

蛇と蛙が「ねえ〜」と声を合わせる。

松江大橋を渡るトキ。

「あの子は本当にただの女中なの？」と女性のセリフが英語で流れる。

蛇と蛙が会話している。

「えっ、もしかして？」

「もしかするわね？」

トキが橋を渡りきると、そこにはヘブンがいて――

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。