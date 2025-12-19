藤井風、自宅？ で撮影のオフ感あふれる姿に反響「もちろん、このソンブレロを家に持ち帰った」
シンガーソングライターの藤井風さんは12月18日、自身のInstagramを更新。おちゃめな帽子姿を披露しました。
【写真】藤井風のおちゃめな帽子姿
最近はひげを生やしてワイルドな印象が強い藤井さんですが、髭をきれいに剃って満面の笑みを浮かべるキュートな姿です。この投稿には、本記事執筆時点で17万3000件を超える「いいね！」が寄せられました。
(文:中村 凪)
“ソンブレロ”姿藤井さんは「もちろん、このソンブレロを家に持ち帰った」と英語でつづり、1枚の写真を投稿。メキシコの伝統的な帽子“ソンブレロ”を着用した自身のショットを披露。背景にはクローゼットが見えており、自宅のような部屋で撮影したようです。布団の上で頬杖をついたポーズを披露しています。
メキシコでおちゃめショットも藤井さんは、10月17日に「私はメキシコ人です。あなたをとても愛しています」とスペイン語でつづり、ツアーで訪れたメキシコでのオフショットを公開していました。今回の帽子は、その際にも着用していました。背の高いサボテンの隣で、ソンブレロをかぶりさまざまなポーズを取っているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
