御意見無用！ なかなか積める「イケイケダイハツ車」!?

2025年12月16日、ダイハツは幕張メッセ（千葉市美浜区）で2026年1月9日から11日まで開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」の出展概要を発表しました。

さまざまなカスタマイズモデルやモータースポーツ車両が出展されるなか、特に注目されるのは「ハイゼット PTOダンプ」をベースにしたカスタマイズカー「大発命（ダイハツメイ）」です。

いったいどのようなカスタムが施されているのでしょうか。

今回の東京オートサロン2026でダイハツは、トヨタグループの一員としてトヨタとともにブース出展をおこないます。

2025年10月29日から11月9日まで開催された「ジャパンモビリティショー2025」で発表されたダイハツのコミュニケーションワード『わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。』をもとに、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と感じられる“ダイハツメイ”を体現したカスタマイズカーとモータースポーツ車両を出展するといいます。

具体的には、カスタマイズカーの軽商用車2モデルと、ドレスアップの方向性を提案する軽乗用車3台が公開されます。

そのうちの1台が“大発命（ダイハツメイ）”です。

「世代を超えて、人の輪を繋いで笑顔に。暮らしをおもろく、お客様を元気にしたい」との想いを込めて製作されました。

ベースは、軽トラックの「ハイゼットトラック」をベースにした特装車の多目的ダンプ車、ハイゼット PTOダンプです。

ダンプ（ダンプカー）とは、荷台を傾けることで積み荷を一気に降ろすことができる装置を持ったトラックの一種を指します。

ハイゼット ダンプの場合、土砂などを運ぶ「土砂ダンプ」のほか、ゴミなどを運ぶ「清掃ダンプ」、低床荷台の「ローダンプ」など、用途に応じてあおり（囲い）などの形状が異なる複数のモデルを用意しています。

今回の大発命は、土砂ダンプのなかでもエンジンの回転力を用いて油圧ポンプを回しリンクアームを動作させるタフなPTO式がベースです。

そしてまず目を引くのは、カスタマイズの仕様でしょう。

ダイハツは今回の公式発表で特に明言していませんが、明らかに「デコトラ」「アートトラック」などと呼ばれる日本独自のカスタマイズをモチーフにしているのは間違いありません。

なかでも、1970年代に人気を博した菅原文太主演の映画「トラック野郎」に“出演”する大型トラック「一番星号」は、コアなファンのみならず昭和世代には広く知られているところで、そうしたテイストを軽ダンプにギュッと凝縮したものとなりました。

ステンレスやメッキ処理によるギラギラした加飾や、電飾によるボディ全体の派手なイルミネーションなどを盛大に施した「満艦飾（まんかんしょく）」仕様で、ちいさいながらも非常に手間のかかった造り込みによるシブい仕上がりとなっています。

また細部を見てみると、「お客様に寄り添い、暮らしを豊かに」「なかなか積めるイケイケダイハツ車」といった“名調子”が記されるほか、ダイハツ本社のある大阪府池田市の花「さつきつつじ」や、製造工場がある大分県中津市の花「さつき」などをモチーフにした内外装のデザインが採用されていることがわかります。

さらにダンプの荷台には、手書きの吸入ガス発動機やミゼットのイラストでダイハツの歴史を表現しました。

加えて、歴代ハイゼットをモチーフにしたパネルを設置し、持ち上げると輪投げの的になる楽しい仕掛けも設定されているようです。

※ ※ ※

なおハイゼット PTOダンプ 大発命のボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1835mmです。

ここまで凝った外装のカスタマイズを施したにもかかわらず、きっちりと軽規格サイズ内に収められているのもメーカー謹製カスタマイズカーらしいところかもしれません。