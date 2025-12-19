Image: 株式会社yonobi

毎朝、服に合わせてバッグを選ぶ時間。地味にストレスだったりしませんか？

どんな服装にも合うミニマルなデザイン、本革なのに軽くて、雨の日も安心な撥水性、そして、見た目以上にしっかり入る収納力。

「THE Tote」は、そんな欲張りな条件をバランスよく満たしてくれるトートバッグです。

どんな服装にも馴染むシンプルなデザイン

「THE Tote」は外観からポケットやファスナーを削ぎ落とし、革本来の質感とフォルムを活かしたデザイン。ジャケットを羽織る仕事の日も、Tシャツとデニムで過ごす休日も、自然に馴染みます。

朝の忙しい時間に、コーディネートを決めてから「このバッグ、合わないかも…」と悩む必要がなくなるのは、思った以上にラク。流行に左右されないベーシックなデザインなので、長く使い続けられるのも嬉しいポイントです。

本革なのに軽い、そして雨にも強い

重量はわずか730g。本革トートは1kgをゆうに超えるものもあることを考えると、この軽さはかなり魅力的です。ノートPCや書類で荷物が増える日でも、肩への負担が気になりにくい。

さらに、JIS K 6557-11規格4級（傘と同等レベル）の撥水性能を備えているので、天気予報が怪しい日でも、別のバッグに持ち替える必要がありません。バッグ表面を水滴がスッと滑り落ちていく様子を見ると、本革のイメージがちょっと変わるかもしれませんね。

見た目以上の収納力と、迷わず取り出せる設計

コンパクトな見た目ですが、そのぶん収納スペースは機能的に設計されています。

・メイン収納：15インチのノートPCが収納可能 ・クッション付きポケット：14インチまでのノートPCを保護 ・2つのクイックスロット：スマートフォンや鍵をサッと取り出せる ・ファスナーポケット（メイン収納内側）：タブレットや手帳を整理

それぞれの持ちモノに「指定席」があるので、バッグの中をガサガサ探す時間がなくなります。カフェで仕事をするとき、取引先を訪問するとき。床に置いてもきれいに自立するので、スマートに振る舞えるのも便利です。

日々の生活は、小さな意思決定の連続。今日はどのバッグにしよう…そんな迷いが1つ減るだけで、意外と気持ちに余裕が生まれます。服装、天候、荷物。さまざまなシーンに対応できる柔軟さが、「THE Tote」の強みです。

シンプルな毎日を送りたいという方、ぜひ詳細をチェックしてみてください。

