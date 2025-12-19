『ピングー』新作カプセルトイが超かわいい！ フェイスポーチやトートバッグなど展開
2025年で誕生45周年を迎えた『ピングー』をモチーフにしたカプセルトイ「PINGU MODERN ポーチコレクション」が、12月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】普段使いにぴったりなトートバッグや巾着も！ 展開アイテム一覧
■使いやすいおしゃれなカラー
今回アイピーフォーより発売される「PINGU MODERN ポーチコレクション」は、さまざまな縫製アイテムに、おしゃれなカラートーンの「PINGU MODERN」アートをデザインしたカプセルトイ。
ラインナップは全5種類で、ピングーとピンガをかたどった「フェイスポーチ」や「フェイス巾着」が登場。いずれも、触り心地抜群のふわふわなボア生地が使用されている。
また、A4サイズが収納可能な縦幅30cmの「トートバッグ」や、お弁当箱が入るサイズ感の「BIG巾着」も用意され、かわいさと実用性を兼ね備えたこだわりのアイテムがそろう。
