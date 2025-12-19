¡Ö°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ì¤ë´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡×J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬¥æ¡¼¥¹½Ð¿ÈFW³ÍÆÀ¡¡ÃæÂç¡¦ËÌÉÍÎ°À±¤Î2027Ç¯²ÃÆþÆâÄê
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï19Æü¡¢Ãæ±ûÂç3Ç¯¤ÎFWËÌÉÍÎ°À±¡Ê21¡Ë¤Î2027Ç¯¥·¡¼¥º¥ó²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤ÎËÌÉÍ¤Ï180¥»¥ó¥Á¡¢75¥¥í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ç¡¢U¡½15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡Ë¡¢U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤ÈÊ¡²¬¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£ËÌÉÍ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ì¤ë´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ËÌÉÍÎ°À±¤Î²ÃÆþ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2027¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎËÌÉÍÎ°À±¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç6Ç¯´Ö°é¤Æ¤ÆÄº¤¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î²¼¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤ËÌá¤ì¤ë´î¤Ó¤È³Ð¸ç¤ò¶»¤Ë¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Æüº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æü¡¹¸¬µõ¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×