政府、与党が検討している地方税の偏在是正を巡り、東京一極集中の現状から「対応は待ったなし」と強調する地方の立場と、反発する東京都の溝が深まっている。与党は、19日に決定する与党税制改正大綱で「是正の必要性」を明記する方向。識者は税制の議論を通じ、地方自治についても考えるべきだと訴える。

「具体的な取り組みを講じる必要がある」−。11日の自民党税制調査会で示された資料には偏在是正について、こう記載された。格差解消のために、新たに固定資産税の再分配も検討し、1年後に「結論を得る」とも書かれた。都選出の国会議員は反対したが、税調幹部は「基本的な方針は変えない」と語る。

小池百合子都知事は「偏在は存在していない」と主張し、9日には都選出の自民国会議員団が調査会に「断固反対」を緊急申し入れした。都の主張の根拠は、公共事業や教育など標準的な行政サービスに使う一般財源だ。都は住民1人当たり23万8千円（2023年度）で、全国平均の22万9千円と同水準と訴える。

一方、地方の声を代弁する総務省は、都が独自施策に使える住民1人分の金額（25年度）は28万1千円なのに対し、他の道府県の平均は7万8千円で約3・6倍の開きがあるとする。

真っ向から対立する両者の言い分。数字を詳しく見ると、標準サービスを自力で賄えない他の道府県の一般財源には、国からの地方交付税などが含まれているため、“見た目”は都と同水準になる。加えて、不交付団体の都には、標準サービスに使っても約2兆円の財源が残り、独自施策に使えるため、住民サービスを充実させられる。

大手企業の集積や、商業地価の大幅上昇など都に税収が集まる構造的な問題もあり、財務省幹部は「偏在を放置すれば、地方の活力低下がさらに進む」と危惧。総務省関係者は「都側に新しい論点はない」と突き放す。

過去にも地方法人2税（事業税、住民税）の一部を国税化して再分配してきたが、偏在は深刻化している。政府、地方と都の対立が深まる中、1年で詳細な制度設計まで行き着くか−。日本総研の蜂屋勝弘氏は「全国で住民税の制度は同じでも、都は子育てや学校、医療の行政サービスが充実している。全国の住民の負担と受益が一致する税体系など、より良い地方自治の在り方も考えるべきだ」と話す。 （中野雄策）