自民党と日本維新の会は１９日午後、２０２６年度の与党税制改正大綱を決定する。

所得税の課税が始まる「年収の壁」については、国民民主党との合意に基づき、１６０万円から１７８万円への引き上げを明記する。住宅ローン減税の延長や、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）の拡充も盛り込む。

自維連立政権として初めての取りまとめとなる。最大の焦点だった年収の壁は２６年から１７８万円まで引き上げ、基礎控除を最大限受けられる所得層をこれまでの年収２００万円以下から６６５万円まで広げる。納税者の８割程度が対象で、控除の増額により手取り収入が増える。減税規模は約６５００億円になる見通しだ。

住宅ローン減税は、３０年末まで５年間延長する。住宅価格の高騰に対応するため、中古住宅の控除期間を１０年から最大１３年に延長するなど、支援を強化する。

投資信託などの運用益が非課税となるＮＩＳＡでは、毎月一定額を投資する「つみたて投資枠」を１８歳未満にも解禁する。幼少期から資産形成ができる環境を整え、将来必要な支出に備えられるようにする。ＮＩＳＡの対象指数も拡充する。

企業向けでは、大規模な設備投資を後押しする「設備投資促進税制」を創設する。投資規模や収益性の条件を満たした企業は、費用の最大７％を法人税から差し引く税額控除などを受けられる。国家戦略技術への研究開発には費用の最大４０％を控除できる措置も設ける。