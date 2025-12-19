元NMB48清水里香（27）が19日までにインスタグラムを更新。持病の悪化により当面、活動休止すると報告した。

清水が所属するアイドルグループ「One Last Bloom」運営は、「このたび清水里香は、以前より治療を続けておりました持病の症状が悪化し、医療機関を受診した結果、医師より一定期間は無理をせず、治療および療養を最優先とする必要があるとの診断を受けました。本人の活動への強い思いも踏まえ、関係者間で慎重に協議を重ねましたが、2025年12月25日に行われる『Girl's Bomb!! ~Xmas Party ~ inベルサール秋葉原』の公演を最後に、当面の間、活動を休止させていただく判断に至りました」と報告。

ファンや関係者に謝罪し「今後につきましては、医師の指示と本人の体調を最優先にしながら、活動再開の時期を判断してまいります。進展があり次第、改めてご案内いたします」とした。

清水も「急な発表で驚かせてしまってごめんなさい」と謝罪。「私は15歳でこの世界に入って12年が経ちました。アイドルが大好きでやっと夢が叶ったあの日から今日まで"今が大切"だと自分に言い聞かせて一度も止まることなくずーっと走り続けてきました」と振り返りつつ、「でも知らない間に体を酷使してしまっていたので治療に専念して必ずまた元気な姿で戻ってきます。なのでそれまで待っていてくださると嬉しいです」と呼びかけた。