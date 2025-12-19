DFÃæÌîÍÛÅÍ¤¬»³¸ýÃÒ´ÆÆÄÂÎÀ©½é¿Ø¤ÎU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¡¢3-0¾¡Íø¡£Áª¼ê¸¢¹µ¤¨¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¡Ö´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¼¡Áª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
[12.18 SBS¥«¥Ã¥×Âè1Àá ÀÅ²¬¥æ¡¼¥¹ 0-3 U-18ÆüËÜÂåÉ½ Æ£»ÞÁí¹ç]
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î½é¿Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½Å°µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Î½Å°µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë3-0¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£·î11Æü¤Ë½¢Ç¤¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»³¸ýÃÒ¡¦¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢U-18ÆüËÜÂåÉ½¤¬2Ç¯¸å¤ÎU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¸þ¤±¤ÆËÜ³Ê»ÏÆ°¡£¤½¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤ë¡Ö2025 SBS¥«¥Ã¥×¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¡×½éÀï¤Ç¡¢DFÃæÌîÍÛÅÍ(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤Í¥¾¡¡£2026Ç¯¤«¤é¤¤¤ï¤Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤âËÉÙ¤À¤¬¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â»î¹çÃæ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÀÅ²¬¥æ¡¼¥¹Àï¤ÎÁ°È¾¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²æËý¶¯¤¯Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¡£¤è¤êÁ°¤«¤é¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤á¤¿¸åÈ¾¡¢Î®Æ°Åª¤Ê¹¶¼é¤Ë¤è¤Ã¤Æ3ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡DF¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂåÉ½¤Î½Å°µ¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ£»ÞÆâÄê¤ÎFW»³ùõ°¼¿´(ÉÙ»Î»ÔÎ©¹â)¤äÈØÅÄ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ÎMFÀÐÄÍÏ¡Êâ(ÈØÅÄU-18)¤éÁê¼ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¹¶ËÉ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡3¥Ð¥Ã¥¯¤Î±¦¥µ¥¤¥É¡¢Ãæ±û¤òÌ³¤á¡¢Ì£ÊýÁª¼ê¤¿¤Á¤È·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤Î80Ê¬´Ö¡£1ÂÐ1¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÎMFÊ¡ÅçÏÂµ£(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¤Èµ÷Î¥´¶¤ò½Ì¤á¡¢¥Ñ¥¹¸ò´¹¤¹¤ë²ó¿ô¤òÁý²Ã¡£Á°¸þ¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ¤Ç(Ê¡Åç)ÏÂµ£¤È¡Øµ÷Î¥´¶¤â¤Ã¤È½Ì¤á¤è¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ò¤½¤³¤Ç½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤È·Ò¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡SBS¥«¥Ã¥×¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¡£¡Ö(ÉáÃÊ¤ÏU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë)¤Ê¤«¤Ê¤«Á´ÂÎÅª¤ËÁ°¤«¤éÁ°¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ëÍ½Â¬¤ÈÈ½ÃÇ¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç»³¸ý¤µ¤ó¤«¤é¤â¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Î»³¸ý´ÆÆÄ¤«¤é¾¯¤·¤Ç¤âµÛ¼ý¡¢À®Ä¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡12·î28Æü³«Ëë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ä¾Á°¤ÎU-18ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°»²²Ã¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¿ÀÂ¼³Ø±à¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡Ö(Ê¡Åç)ÏÂµ£¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¿¼¡Áª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¼«Ê¬¤ò¹â¤á¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÀÅ²¬Æþ¤ê¤·¡¢Æ±À¤Âå¤ÎºÍÇ½¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12·î21Æü¤ÎºÇ½ªÀï¤Þ¤ÇÂåÉ½³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜDF¤È¤·¤ÆÎ×¤àÁª¼ê¸¢¤Ç²ÆÅß2´§¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤ÇÃÆ¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê°ìÀï°ìÀïÂç»ö¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÃæÌî¡£SBS¥«¥Ã¥×¤ÇU-18¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¡¢U-18¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ë¤â¾¡Íø¤·¡¢ÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ÆÁª¼ê¸¢¤ËÎ×¤à¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)