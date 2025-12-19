「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１０時現在で、ＵＬＳグループ<3798.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



１９日の東京市場で、ＵＬＳグルプは反発。前日には日足チャートで５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、先高期待が買い予想数上昇につながっているようだ。



なお、同社は１８日取引終了後、子会社のＵＬＳコンサルティングがベルーナ<9997.T>の自律型ＡＩソフトウェアエンジニア「Ｄｅｖｉｎ」導入を支援したと発表。ＵＬＳコンサルティングはＤｅｖｉｎに関する豊富な実績と、基幹システム開発・保守における深いコンサルティング知見を評価されてプロジェクトに参加したという。



出所：MINKABU PRESS