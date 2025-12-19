「可愛すぎるって」「女性は似合う人多そう」「オシャレ」川崎Fが“スペシャル”な新ユニフォームを発表
川崎フロンターレは19日、「明治安田J1百年構想リーグ」において着用するユニフォームのデザインを発表した。
リーグの歴史が変わる特別な年を記念し、“HEAT OF FOOTBALL”をコンセプトにしたというスペシャルなユニフォーム。クラブは「クラブの象徴であるフロンターレブルーを、濃淡のグラデーションで描いたカモフラージュに採用。ピッチを縦横無尽に駆ける選手たちの躍動と闘志を視覚化。煌めくグラフィックは、勝利への渇望と、サポーターとの一体感を表現し、フロンターレブルーの情熱を爆発させ、スタジアム全体を熱狂の渦へと巻き込む」とデザインコンセプトを説明している。
なお、2026-27シーズンでは、ユニフォームデザインが変更となる予定のようだ。
クラブが公式X(@frontale_staff)で新ユニフォームを発表すると、ファンは「新鮮」「割と好き」「かっけぇやん」「2ndがちょっとピンク寄り」「可愛すぎるって」「女性は似合う人多そう」「オシャレな感じ」「爽やか〜」「いいじゃん」などと反応している。
「明治安田J1百年構想リーグ」ユニフォーム— 川崎フロンターレ (@frontale_staff) December 19, 2025
《HEAT OF FOOTBALL》https://t.co/XWABde5Vsv#frontale #PUMA #FOOTBALLTOGETHER pic.twitter.com/YDQyN3L2Ix