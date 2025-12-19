DJI Osmo Actionカメラ用ミニマグネット式LEDフィルライト

SmallRig Japan株式会社は、アクションカム向けLEDライト「DJI Osmo Actionカメラ用ミニマグネット式LEDフィルライト」を12月13日に発売した。価格は2,890円。

「Osmo Action」や「Osmo 360」、「GoPro HERO」、「Insta 360 Ace」などのシリーズに対応するLEDライト。カメラへの装着はコールドシューと1/4インチネジのほか磁気テープによる貼り付けが利用できる。色温度は3段階、輝度は2段階で設定可能。充電はUSB Type-Cポートから行なえる。

3,000円前後の価格帯で手に入る補助的な照明はエレコムやNEEWER、Ulanziなどから出ている。本機は小型軽量に特化したサイズと、複数の取り付け方法を用意している点に個性が見られる。

色温度：3,000K/4,500K/6,500K バッテリー容量：500mAh 駆動時間：4.5時間（低輝度時）/1時間（高輝度時） 外形寸法：46.4×35.3×19.8mm 重量：26g