大会名：みずほアメリカズ・オープン

期間：5/8～11

コース：リバティーナショナルGC

ヤード：6690

パー：72

渋野 日向子 みずほアメリカズ・オープンの戦績、順位は？

※この記事では、5/8～11に開催されたみずほアメリカズ・オープンでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

みずほアメリカズ・オープンが5/8～11、リバティーナショナルGC（6690ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日62位タイでスタート。第2ラウンドは98位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：6バーディ・2ボギー・2ダブルボギーの72、トータル72で首位と8打差の62位タイ

第2ラウンド：1バーディ・5ボギーの76、トータル148で首位と12打差の98位タイ

みずほアメリカズ・オープン とは？

2023年に新設された大会で、米ニュージャージー州のリバティーナショナルGCが会場となる。決勝ラウンドは各組プロ2人とジュニア1人が一緒にラウンドする点が特徴。今大会はタイのジーノ ティティクルが優勝し、賞金450,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載