Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）がオールバックヘアでCartier（カルティエ）のジュエリーを纏ったビジュアルが公開され、「美しすぎる」と話題を集めている。

【写真】Stray Kidsヒョンジン、オールバックでカルティエ纏う！①②【写真】ヒョンジンの黒と金のツートーンヘア集①②

■スキズヒョンジン、ワイルドなオールバックヘアを披露

これはファッション誌『Esquire Korea』とCartierがコラボした年末のキャンペーン企画「Curating Holiday」で公開されたもの。3人のアーティストの参加が予告され、1人目の後ろ姿を捉えた動画が公開されると、ヒョンジンの登場にファンから期待が寄せられていた。

ビジュアルではヒョンジンが、黒と金のツートーンヘアをオールバックにセット。ブレスレットやリングを、ゴールドとシルバーをミックスして重ね付けし、手のひらで顔を覆ったり、首に添えたりして様々なポーズを取った。強い意志を感じさせる目力も印象的だ。指や横顔など、ヒョンジンの類い稀な骨格の美しさが引き立つビジュアルに仕上がっている。

SNSでは「全てのパーツが天才」「カルティエに負けないビジュアル」「美しすぎる」「ヒョンジンが紡ぎ出す芸術、本当に素晴らしい」「何度見ても新鮮に美しい」「骨格まですべてが完璧」など様々な反響が寄せられている。

『Esquire』では今後、さらなるビジュアルやムービーが公開される予定だ。

■金×黒のヘアがよく似合うStray Kidsヒョンジン