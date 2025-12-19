この記事をまとめると ■MY ROOMシリーズはメーカー純正ならではの完成度でアウトドア需要を取り込むモデル ■NV200バネットのMY ROOMが一部改良を受け新色を追加し断熱材が刷新された ■快適性をさらに高めたほか日常使いの利便性向上も抜かりなく実施された

コンパクトなサイズ感と居住性を両立

コロナ禍以降、急速に広まりを見せているアウトドアブーム。それにはクルマを用いたアクティビティも多く、キャンプや車中泊のためにマイカーを改造するというユーザーもしばしば見られる。

そのような改造を自動車メーカーが行ってしまおうというのが、日産がNV200バネットとキャラバンに設定している「MY ROOM」シリーズである。その名のとおり、「自分のお気に入りの部屋をそのまま移動させる」というコンセプトで、メーカーならではのクオリティの高い架装を特徴としている、

そのなかの一台、NV200バネット MY ROOMが、一部仕様向上を受けた。

ひとりでもふたりでもゆったりとくつろげるナチュラルで洗練された車内空間を特徴とし、コンパクトで扱いやすいボディサイズでありながら、キャラバン MY ROOMと同様の2in1シートを2列目に採用することで、快適に過ごせる室内レイアウトを実現しているNV200バネット MY ROOM。

今回の仕様向上では、ボディカラーに従来より好評だったサンドベージュ／ホワイトの2トーンに加え、サンドベージュのモノトーンを新たに設定した。あわせて、車中泊時の快適性を高めるため、MY ROOM専用として耐湿性に優れたアルミシート製の断熱材を新開発し、ルーフ、スライドドア、バックドアに採用することで、室内環境の向上を図っている。

さらに、2025年11月に行われたNV200バネット標準車の一部改良で導入された先行車発進お知らせ機能やコンフォートフラッシャーに加え、ドアロック連動格納機能付きドアミラーを採用し、運転時および日常使用における利便性を高めた。価格は2WDモデルが484万3300円、4WDモデルが515万7900円（いずれも税込）で、2026年3月9日より発売される。