あす12月20日（土）よる11時〜12時 日本テレビ系で放送「Google Pixel presents ANOTHER SKY」1時間スペシャルのゲストは、今年でデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE。

アーティスト史上初となる国内ストリーミング総再生回数が100億回を突破し、現在、Mrs. GREEN APPLE史上最大規模 55万人動員の5大ドームツアーを開催中。さらに日本人アーティスト史上初の快挙となるドキュメンタリー映画とライブフィルムの2作品同時公開やデビュー10周年を締めくくる展覧会「Wonder Museum」開催と、ますます活躍の幅を広げ、息つく間もなく2025年を駆け抜けてきた3人が、「ライブツアー」ではない久しぶりの旅としてドイツを訪れ、日本ではなかなか持つことのできないゆったりと流れる時を過ごす。

今回の旅では3人それぞれの単独行動にも密着。

サッカー少年だった若井滉斗は、プロサッカー選手・堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトのホームスタジアム「ドイチェ・バンク・パルク」へ。スタジアム内を特別に案内された若井の前に、堂安選手がサプライズ登場！大興奮の若井と、Mrs. GREEN APPLEの楽曲を聴くという堂安選手が言葉を交わす。さらに、その後訪れたギターショップでは、あるギターとの出合いが若井を待っていた。

キーボード担当でフルート奏者でもある藤澤涼架は、運命の出合いを感じさせた愛用フルートのメーカー・メナートの工房を訪れる。1891年に設立以降、家族による伝統的な手作業製法を代々守り続け年間のフルート製造本数はわずか12本程度というメナートで、職人の楽器に込められた想いに触れる。そこで手にしたフルートは感動的な響きを奏でる。

若くして哲学に触れてきた大森元貴は、多くの文豪や哲学者が愛し、学問の街として知られるハイデルベルクへ。ドイツ文学の父・詩人・作家・法律家など多面な才能を持つゲーテの生家や、マックス・ヴェーバーやヘーゲルらも教鞭をとった大学、多くの哲学者や詩人が歩き思索した「哲学の道」を訪れる。Mrs. GREEN APPLE全楽曲の作詞作曲を担当する大森の持つ「人の心を動かす言葉の強さ」のルーツともいえる土地で、自身の哲学と楽曲制作について語る。

最終日に再び集合した3人は、本場のクリスマスマーケットを満喫。そして毎年恒例となっている3人のクリスマスパーティーでは仲良くクリスマス飾りやプレゼント交換など、仕事を忘れて「友達同士」の時間を過ごす！デビュー10周年の歩みを振り返りながら、それぞれがメンバーへの想いを語る。

スタジオではMC今田耕司・堀田真由と、ドイツ旅のエピソードやメンバー3人の出会い、そして音楽への想いについてトークが盛り上がる！

