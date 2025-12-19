Mrs. GREEN APPLE、『アナザースカイ』1時間SPでドイツへ！ デビュー10周年を迎えたそれぞれの思いとは
あす12月20日23時放送の『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間スペシャル（日本テレビ系）のゲストは、今年でデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）。3人それぞれが音楽と向き合ったドイツへの旅に密着した。
【写真】ミセス、ドイツで3人だけのクリスマス会！
同番組は、「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストのさらなる本音や裏話を引き出していく。
アーティスト史上初となる国内ストリーミング総再生回数が100億回を突破し、現在、ミセス史上最大規模55万人動員の5大ドームツアーを開催中。さらに日本人アーティスト史上初の快挙となるドキュメンタリー映画とライブフィルムの2作品同時公開やデビュー10周年を締めくくる展覧会「Wonder Museum」開催と、ますます活躍の幅を広げ続け、息つく間もなく2025年を駆け抜けてきたMrs. GREEN APPLE。3人が「ライブツアー」ではない久しぶりの旅としてドイツを訪れ、日本ではなかなか持つことのできないゆったりと流れる時を過ごす。
今回の旅では3人それぞれの単独行動にも密着した。
サッカー少年だった若井は、プロサッカー選手・堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトのホームスタジアム「ドイチェ・バンク・パルク」へ。スタジアム内を特別に案内された若井の前に、堂安律選手がサプライズ登場。大興奮の若井と、Mrs. GREEN APPLEの楽曲を聴くという堂安選手が言葉を交わす。さらに、その後訪れたギターショップでは、あるギターとの出会いが若井を待っていた。
キーボード担当で、フルート奏者でもある藤澤は、運命の出会いを感じさせた愛用フルートのメーカー・メナートの工房を訪れる。1891年に設立以降、家族による伝統的な手作業製法を代々守り続け、年間のフルート製造本数はわずか12本程度というメナートで、職人の楽器に込められた思いに触れる。そこで手にしたフルートは感動的な響きを奏でる。
若くして哲学に触れてきた大森は、多くの文豪や哲学者が愛し、学問の街として知られるハイデルベルクへ。ドイツ文学の父、詩人、作家、法律家など多面な才能を持つゲーテの生家や、マックス・ヴェーバーやヘーゲルらも教壇に立った大学、多くの哲学者や詩人が歩き思索した「哲学の道」を訪れる。ミセスの全楽曲の作詞作曲を担当する大森の持つ「人の心を動かす言葉の強さ」のルーツともいえる土地で、自身の哲学と楽曲制作について語る。
最終日に再び集合した3人は、本場のクリスマスマーケットを満喫。そして毎年恒例となっている3人のクリスマスパーティーでは、仲良くクリスマス飾りやプレゼント交換など、仕事を忘れ「友達同士」の時間を。デビュー10周年の歩みを振り返りながら、それぞれがメンバーへの思いを語る。
スタジオではMCの今田耕司、堀田真由と、ドイツ旅のエピソードやメンバー3人の出会い、そして音楽への思いについてトークが盛り上がる。
『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間SPは、日本テレビ系にて12月20日23時放送。
【写真】ミセス、ドイツで3人だけのクリスマス会！
同番組は、「忘れられない､空がある。」というコンセプトのもと、ゲストが世界や日本国内のゆかりのある地を訪れる様子に密着し、自身のルーツや人生観・仕事観について本音を引き出していくドキュメンタリー。スタジオでは、MCの今田耕司と堀田真由がゲストと共にロケの映像を見ながら、ゲストのさらなる本音や裏話を引き出していく。
今回の旅では3人それぞれの単独行動にも密着した。
サッカー少年だった若井は、プロサッカー選手・堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトのホームスタジアム「ドイチェ・バンク・パルク」へ。スタジアム内を特別に案内された若井の前に、堂安律選手がサプライズ登場。大興奮の若井と、Mrs. GREEN APPLEの楽曲を聴くという堂安選手が言葉を交わす。さらに、その後訪れたギターショップでは、あるギターとの出会いが若井を待っていた。
キーボード担当で、フルート奏者でもある藤澤は、運命の出会いを感じさせた愛用フルートのメーカー・メナートの工房を訪れる。1891年に設立以降、家族による伝統的な手作業製法を代々守り続け、年間のフルート製造本数はわずか12本程度というメナートで、職人の楽器に込められた思いに触れる。そこで手にしたフルートは感動的な響きを奏でる。
若くして哲学に触れてきた大森は、多くの文豪や哲学者が愛し、学問の街として知られるハイデルベルクへ。ドイツ文学の父、詩人、作家、法律家など多面な才能を持つゲーテの生家や、マックス・ヴェーバーやヘーゲルらも教壇に立った大学、多くの哲学者や詩人が歩き思索した「哲学の道」を訪れる。ミセスの全楽曲の作詞作曲を担当する大森の持つ「人の心を動かす言葉の強さ」のルーツともいえる土地で、自身の哲学と楽曲制作について語る。
最終日に再び集合した3人は、本場のクリスマスマーケットを満喫。そして毎年恒例となっている3人のクリスマスパーティーでは、仲良くクリスマス飾りやプレゼント交換など、仕事を忘れ「友達同士」の時間を。デビュー10周年の歩みを振り返りながら、それぞれがメンバーへの思いを語る。
スタジオではMCの今田耕司、堀田真由と、ドイツ旅のエピソードやメンバー3人の出会い、そして音楽への思いについてトークが盛り上がる。
『Google Pixel presents ANOTHER SKY』1時間SPは、日本テレビ系にて12月20日23時放送。