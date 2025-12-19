King & Prince・永瀬廉、大泉洋に「久々に悪い大人を見ました」
King ＆ Princeの永瀬廉が18日、都内で行われた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』ワールドプレミア舞台挨拶に、大泉洋と出席し、撮影中の大泉に「久々に悪い大人を見ました」とクレームを入れた。イベントには、福山雅治、今田美桜、月島琉衣、寛一郎、木村多江、吉田羊、松本若菜、吉田鋼太郎、向井康二（Snow Man）、平野俊一監督も参加した。
【写真】永瀬廉からクレームを入れられた大泉洋
本作は、2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン -全盲の捜査官-』の劇場公開版。事件を必ず終わらせる最後の切り札=“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。永瀬は、護道心太朗の甥・泉を演じている。
連続ドラマが終わり、約2年ぶりに集結した共演者たち。永瀬は「久々の現場だったので緊張していたのですが、大泉さんがいつものような感じで笑わせにかかってきてくれて、緊張がすぐに解けました」と感謝を述べる。
そんな永瀬に大泉は「真面目なシーンなのに、ふざけて笑うんですよ」とクレームを言うと、永瀬は目を丸くして「やばいっすよ、それは。だって大泉さんは、違う局の有名な刑事ドラマの主人公の物まねをずっとしているんです。物語と全然関係ない物まねばかりしているから、こちらは笑ってしまい何回かNGを出してしまったんです」とNGは大泉のせいであることを説明する。
さらに永瀬は「NGを出すと『ざまーみろ』みたいな顔をしてこちらを見るんですよ。久々に悪い大人を見ました」と反撃。そんな永瀬の会話を横目に、皆実の”初恋の人”ナギサ・イワノワ（宮沢りえ）の娘、ニナ・イワノワ役を演じる月島が「脚本を読んで改めて作品のスケールの大きさに驚きましたし、どのシーンも大切な意味があって。この脚本を超えられるようなお芝居をしようと覚悟が決まりました」と脚本を読んだ感想を述べる。
大泉は永瀬に向かって「こういうことを言いなさい！共演者が物まねをして邪魔してきたとか言うな！」とダメ出しすると、永瀬は「あれは文句です。シンプルに苦情ですから！」と応戦。二人の息の合ったやり取りに会場は笑いに包まれていた。
『映画ラストマン-FIRST LOVE-』は12月24日公開。
完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』はTBS系にて12月28日21時公開。
【写真】永瀬廉からクレームを入れられた大泉洋
本作は、2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン -全盲の捜査官-』の劇場公開版。事件を必ず終わらせる最後の切り札=“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見（福山）と、犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗（大泉）が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。永瀬は、護道心太朗の甥・泉を演じている。
そんな永瀬に大泉は「真面目なシーンなのに、ふざけて笑うんですよ」とクレームを言うと、永瀬は目を丸くして「やばいっすよ、それは。だって大泉さんは、違う局の有名な刑事ドラマの主人公の物まねをずっとしているんです。物語と全然関係ない物まねばかりしているから、こちらは笑ってしまい何回かNGを出してしまったんです」とNGは大泉のせいであることを説明する。
さらに永瀬は「NGを出すと『ざまーみろ』みたいな顔をしてこちらを見るんですよ。久々に悪い大人を見ました」と反撃。そんな永瀬の会話を横目に、皆実の”初恋の人”ナギサ・イワノワ（宮沢りえ）の娘、ニナ・イワノワ役を演じる月島が「脚本を読んで改めて作品のスケールの大きさに驚きましたし、どのシーンも大切な意味があって。この脚本を超えられるようなお芝居をしようと覚悟が決まりました」と脚本を読んだ感想を述べる。
大泉は永瀬に向かって「こういうことを言いなさい！共演者が物まねをして邪魔してきたとか言うな！」とダメ出しすると、永瀬は「あれは文句です。シンプルに苦情ですから！」と応戦。二人の息の合ったやり取りに会場は笑いに包まれていた。
『映画ラストマン-FIRST LOVE-』は12月24日公開。
完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』はTBS系にて12月28日21時公開。