キーラ・ナイトレイ、“嫌いな共演者”とキスしなければならないときの対処法
キーラ・ナイトレイ（40歳）は、“嫌いな共演者”とキスをしなければならない時、「気持ち悪い」ものを食べて息を臭くしておくそうだ。
キスシーンがある際には、なるべく「ミントの香り」が漂うように心がけているというキーラだが、苦手な人の時は「できるだけにんにく臭を漂わせる」とジョークを飛ばした。
ポッドキャスト「Dish by Waitrose」でキーラはこう話す。
「もちろん、エチケットはあるわ」
「嫌いな人だったらもちろん、気持ち悪いものを食べて臭くする。でもそうでなければ、チューイングガムを噛む。ミントの香りが漂わないと」
そして、ランチにはにんにくを食べないなど、暗黙のルールはあるが、相手のことが嫌いならできるだけ食べると続けた。
