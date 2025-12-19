“ハリウッドで最も成功した俳優の1人”ディカプリオ、俳優を目指した理由
レオナルド・ディカプリオは、「故郷から抜け出す」ために、演技に興味を持ったのだという。
「タイタニック」「ウルフ・オブ・ウォールストリート」「レヴェナント： 蘇えりし者」などに主演、「ハリウッドで最も成功した俳優」の1人に数えられるディカプリオだが、俳優を目指し始めた理由は、よりよい生活を得るためのお金を稼ぐためだったという。
バラティでのジェニファー・ローレンスとの対談で、ロサンゼルス出身のディカプリオはこう話す。
「子どもの頃に役者になりたいと思ったのは、故郷から抜け出したいという思いが強かったからだと思う」
「義理の兄はたくさんのCMに出ていた。彼は『ちょっと待って、これをやってお金をもらえるの？ この地元を抜け出さないと』って感じだった。僕自身がステージママとなって、両親にオーディションに連れて行かせていた」
「『これは僕の大学資金になる。お金を作って、何かのキャリアを築くためのね』って言ってね」
そんなディカプリオは数々のオーディションを経て、マッチボックスカーのCMに出演、その後、ドラマ「アウトサイダー」でテレビデビューを果たした。
