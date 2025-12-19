「か、風強い、、」って日に！【ワークマン】ガバッと羽織りたい♡「優秀アウター」

風の強い日にサッと羽織れてしっかり防寒できる、おしゃれなアウターがあれば……そんな願いを叶えてくれそうなのが【ワークマン】。風が入り込むのを抑える設計なのに、大人のファッションにもなじみやすそうな見た目で、日常のお出かけからアクティブなシーンまで幅広く活躍してくれそうです。強風の日も、そうでない日も、つい手に取りたくなりそうな「優秀アウター」をチェックして。

高機能 & 旬シルエットの防風キルティングコート

【ワークマン】「レディース防風撥水ストレッチキルティングコート」\2,900（税込）

中綿入り生地と長めの丈であたたかそうなのはもちろん、公式サイトによると「風を通しにくい防風性」や「水を弾く高撥水」も兼ね備えた、高機能なキルティングコート。袖口の内側にはリブ袖が付いており、裾はスピンドルコードで絞れる仕様で、袖や裾から風が入るのを防いでくれそうです。使いやすそうな5色展開とM・L・LLの3サイズ展開で、自分好みの1枚が見つかるはず。

たっぷりとしたフォルムが大人の可愛さを引き立てる

お尻まで覆う丈感とゆったりとしたシルエットは、今年らしいボリューミーなコーディネートにもぴったり。メンズライクなデザインながら、ドロップショルダーと丸みを帯びたフォルムが、大人の愛らしさを際立ててくれそうです。ノーカラーで首まわりはすっきりしているので、オーバーサイズでも着ぶくれして見えにくいのも嬉しいポイント。

コスパ抜群の防風リバーシブルジャケット

【ワークマン】「レディース防風ベロアB3タイプジャケット」\2,500（税込）

こちらは、まるでムートンのようなクラシックな雰囲気が今年らしいジャケット。ベロア面ともこもこのボア面のリバーシブルで、1着で2つのスタイルが楽しめます。さらに、見た目のおしゃれさだけでなく機能性の高さも注目ポイント。公式サイトによると「風が入りにくく、寒い時期の防寒対策に重宝する」とのことで、おしゃれしながら防寒にも役立ちそうな、高コスパなアウターです。

ボリュームボトムスも合わせやすそうな丈感

ベロア生地やボアといった質感の生地は今シーズンのトレンドですが、存在感がありすぎると着こなしが難しくなってしまうことも。その点こちらのジャケットは、ゆったり感と丈感がほどよく、ボトムスとのバランスが取りやすいはず。大人世代に人気のロングスカートを合わせても、美シルエットに仕上がりそうです。

