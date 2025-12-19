◇フィギュアスケート 全日本選手権 兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会 第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）

女子ショートプログラム（ＳＰ）に向けた公式練習が午前に行われ、１８日に今季限りでの現役引退を表明した２２年グランプリファイナル女王の三原舞依（シスメックス）が、最終調整を行った。

ＳＰ「戦場のメリークリスマス」の曲をかけ、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップを着氷。後半の３回転ルッツ―トウループの連続ジャンプは最後に着氷が乱れたが、３本全てを降りた。曲かけの後は連続ジャンプを入念に確認した。

右足首と股関節の状態から、昨季は欠場した全日本。２季ぶりの大舞台を前に、三原は今季限りでの現役引退を表明した。今後の試合出場は未定ながら「大好きなスケートをちょっとでも長く、ちょっとでも多く氷の上にいたい思いが強い。（アイス）ショーにも出たいし、振り付けだったり、自分の大好きなスケートに恩返しをしていきたい」としていた。ラスト全日本に向けては「全てを込めて、この全日本で出し切りたい」と意気込みを語っていた。