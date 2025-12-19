福留光帆、関西弁しゃべっているときは「なんかちょい声低いねんな」

タレントの福留光帆（22歳）が、12月17日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。関西弁を喋っているときは「なんかちょい声低いねんな」と語った。



令和ロマン・松井ケムリが、この日の福留光帆が「今日、なんでこんなにイントネーション、西なんですか」と訛りが強いことに触れると、福留はこの2日関西で仕事をしていて、この日もずっと寝ていたので「だからまだ関西なんですよ。収録とかあったら東京に帰ってきたなっていう感じになるけど、今めちゃめちゃ関西な気分やねん」と話す。



福留は「個人的に言うと2言語しゃべってる気分やねん。日本語と英語、みたいな気分で使いこなしている」と話し、「ちょっとおもろいのがあって、関西弁の時はな、なんかちょい声低いねんな。標準語の時は高いねんな」と語る。ケムリは「英語しゃべる時声低くなりますもんね」と同意した。