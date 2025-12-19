ASC北海道がMF丸岡満を獲得

北海道リーグのASC北海道は12月18日、2026シーズンよりFC BASARA HYOGOからMF丸岡満が加入することを正式発表した。

かつてドイツの名門ボルシア・ドルトムントでもプレーした実力者の加入に、SNS上では「えっ、あの丸岡！？」「さすがに環境破壊」と話題を呼んでいる。

現在29歳の丸岡は、セレッソ大阪U-18から2014年にボルシア・ドルトムントへ期限付き移籍し、トップチームでブンデスリーガ出場も果たした。その後、C大阪へ復帰し、V・ファーレン長崎、レノファ山口への期限付き移籍を経て、タイ、韓国、インドネシアの海外クラブを経験。直近ではFC BASARA HYOGOに所属していた。

新天地となるASC北海道への加入にあたり、丸岡は「このクラブが掲げる目標に向かって僕自身が出来ることを全力で取り組みたいと思います。必ずJFLに昇格しましょう」と、クラブを通じて悲願の昇格へ向けた強い決意を表明した。

世界を知るMFの電撃的な加入発表に対し、SNS上では「ASC北海道が力を入れているのが伝わる」「この選手が入るとは」「来シーズン注視したいチーム」「えぐー」「めっちゃすごくね？」「えっ、あの丸岡！？」「ドルトムントいた人よね？」「えっ凄くないか」「ヤバっ」「きたー！」「さすがに環境破壊」「スゴイな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）