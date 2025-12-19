描き下ろし衣装の5等級+ラストラッキー賞！セガ ラッキーくじ『前橋ウィッチーズ』
セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」に、オリジナルTVアニメ『前橋ウィッチーズ』が登場。
セガ限定の描き下ろし衣装を着たイラストを使った賞品が当たります！
セガ ラッキーくじ『前橋ウィッチーズ』
発売日：2025年12月19日(金)より順次 ※店舗から賞品がなくなり次第終了
価格：1回 770円（税込）
取扱店：一部コンビニエンスストア、その他ホビーショップなど
※店舗への問合せはお控えください
※店舗により、取り扱いのない場合があります
※店舗により、発売時間が異なります
※数量限定のため完売の可能性もあります
5等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える「ラストラッキー賞」で構成された、ハズレ無しのくじが楽しめるセガ ラッキーくじ『前橋ウィッチーズ』が登場。
『前橋ウィッチーズ』の描き下ろしイラストを使用した「B3ビジュアルボード」や「ビッグアクリルスタンド」など、お部屋に飾りたくなるグッズが展開されます。
「クリアファイル＋ステッカーセット」や「ミニアクリルスタンド」「コレクション缶バッジ」などのグッズは、日常使いだけでなくお出かけにもぴったりです！
また、2025年12月22日からは「セガ ラッキーくじオンライン」でも数量限定で販売されます。
A賞 B3ビジュアルボード
A賞の賞品は、セガ限定の描き下ろしイラストをB3サイズで楽しめるビジュアルボード。
華やかなお花のフレームに、エプロンドレス姿のキャラクターたちが愛らしい賞品です！
B賞 ビッグアクリルスタンド
種類：全5種
B賞は描き下ろしイラストを全身を使った「ビッグアクリルスタンド」
限定デザインの衣装やポーズを鑑賞でき、台座デザインもキャラクターごとに異なります☆
C賞 クリアファイル＋ステッカーセット
種類：全5種
C賞には「クリアファイル+ステッカーセット」をラインナップ。
等身イラストとデフォルメイラストを表・裏で楽しめるクリアファイルと、デフォルメイラストのステッカーがセットになっています。
D賞 ミニアクリルスタンド
種類：全13種
D賞の「ミニアクリルスタンド」は全13種を展開。
描き下ろしデザインのほか、作中のコスチュームを着たデザインも展開されています！
E賞 コレクション缶バッジ 2柄セット
種類：全7種
E賞の「コレクション缶バッジ 2柄セット」はコレクタブルなグッズ。
全7種の展開で、集めたり持ち物に取り付けてお出かけしたりを楽しめます☆
ラストラッキー賞 スペシャルB3ビジュアルボード
最後のくじを引いた人がもらえる「ラストラッキー賞」は「スペシャルB3ビジュアルボード」
セガ限定の描き下ろしのコスチュームを着たキャラクターたちが集合したデザインです！
ダブルラッキー賞
セガ ラッキーくじ『前橋ウィッチーズ』では、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も実施。
抽選で10名にB賞の「ビッグアクリルスタンド」が全種セットで当たります☆
※セガ ラッキーくじオンラインではダブルラッキー賞の抽選方法が異なります
セガ ラッキーくじオンライン『前橋ウィッチーズ』
販売期間：2025年12月22日(月)11:00〜2026年2月6日(金)23:59
価格：1回770円＋送料660円（税込・初回購入時のみ）
※諸般の事情により販売期間が変更になる可能性があります
※賞品がなくなり次第、販売終了
2025年12月22日からは、セガ ラッキーくじオンラインにも『前橋ウィッチーズ』が登場。
近くに取扱店がない人も、オンラインでくじを楽しめます！
セガ限定の描き下ろし衣装を着た『前橋ウィッチーズ』グッズが当たる、5等級+ラストラッキー賞で構成されたキャラクターくじ。
セガ ラッキーくじ『前橋ウィッチーズ』は、2025年12月19日より順次、一部コンビニエンスストアやホビーショップ等で発売です☆
©PROJECT MBW
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 描き下ろし衣装の5等級+ラストラッキー賞！セガ ラッキーくじ『前橋ウィッチーズ』 appeared first on Dtimes.