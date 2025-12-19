スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の魅力を紹介する展覧会『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』が、2026年3月6日(金)から六本木ミュージアムにて開催されます！

ゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通して、作品の世界観やキャラクターの魅力を深く感じられる展覧会です。

ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』

開催期間：2026年3月6日(金)〜3月29日(日)

会場：六本木ミュージアム（東京都港区六本木5-6-20）

入場料(税込)：一般 1,800円／高校生 1,500円／小中学生 1,000円

※全日日時指定制

ディズニー作品を彩る悪役たち（ヴィランズ）にインスパイアされたキャラクターたちが登場する『ディズニー ツイステッドワンダーランド』。

本展は、これまでにゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通し、イベントを追体験できる内容です。

会場では、イベントの背景美術や設定資料、小物・衣装の再現アイテムが展示されます。

映像や装飾で追体験できるフォトスポットも展開。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の設定資料も展示されるなど、ファン必見の内容です。

アクリルスタンド(イベント衣装)

価格：各1,500円（税込）

種類：全22種

ゲーム内素材を使用したイベント衣装のアクリルスタンド。

お気に入りのキャラクターを並べて飾ることができます。

缶バッジコレクションvol.1＆vol.2(イベント衣装)

価格：500円（税込）

種類：ランダム11種

ゲーム内素材を使用したイベント衣装の缶バッジコレクション。

vol.1はハーツラビュル〜オクタヴィネル寮生、vol.2はスカラビア〜ディアソムニア寮生がラインナップ。

アクリルスタンド (7章実装SSRカード)

価格：各1,500円（税込）

種類：全11種

メインストーリー7章で実装されたSSRカード衣装のアクリルスタンド。

物語の興奮が蘇るアイテムです。

【再販商品】ゴーストカメラ風ショルダーポーチ

価格：5,800円（税込）

ゴーストカメラを再現したショルダーポーチ。

コーディネートのアクセントとしても活躍します。

【再販商品】ボールペン

価格：各2,200円（税込）

種類：全7種

マジカルペンをイメージしたボールペン。

各寮のカラーやモチーフが美しくデザインされています。

来場者特典 ホログラムカード（全７種）

入場券を持っている方などに配布される来場者特典。

全7種の中からランダムで1枚プレゼントされます。

ゲーム内のイベントを追体験できる展示に加え、オリジナルグッズの販売など魅力が盛りだくさん。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』は、2026年3月6日(金)より六本木ミュージアムにて開催です。

© Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 期間限定イベントの展示！ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories appeared first on Dtimes.