スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の魅力を紹介する展覧会『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』が、2026年3月6日(金)から六本木ミュージアムにて開催されます！
ゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通して、作品の世界観やキャラクターの魅力を深く感じられる展覧会です。
開催期間：2026年3月6日(金)〜3月29日(日)
会場：六本木ミュージアム（東京都港区六本木5-6-20）
入場料(税込)：一般 1,800円／高校生 1,500円／小中学生 1,000円
※全日日時指定制
ディズニー作品を彩る悪役たち（ヴィランズ）にインスパイアされたキャラクターたちが登場する『ディズニー ツイステッドワンダーランド』。
本展は、これまでにゲーム内で開催された期間限定イベントの展示を通し、イベントを追体験できる内容です。
会場では、イベントの背景美術や設定資料、小物・衣装の再現アイテムが展示されます。
映像や装飾で追体験できるフォトスポットも展開。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の設定資料も展示されるなど、ファン必見の内容です。
アクリルスタンド(イベント衣装)
価格：各1,500円（税込）
種類：全22種
ゲーム内素材を使用したイベント衣装のアクリルスタンド。
お気に入りのキャラクターを並べて飾ることができます。
缶バッジコレクションvol.1＆vol.2(イベント衣装)
価格：500円（税込）
種類：ランダム11種
ゲーム内素材を使用したイベント衣装の缶バッジコレクション。
vol.1はハーツラビュル〜オクタヴィネル寮生、vol.2はスカラビア〜ディアソムニア寮生がラインナップ。
アクリルスタンド (7章実装SSRカード)
価格：各1,500円（税込）
種類：全11種
メインストーリー7章で実装されたSSRカード衣装のアクリルスタンド。
物語の興奮が蘇るアイテムです。
【再販商品】ゴーストカメラ風ショルダーポーチ
価格：5,800円（税込）
ゴーストカメラを再現したショルダーポーチ。
コーディネートのアクセントとしても活躍します。
【再販商品】ボールペン
価格：各2,200円（税込）
種類：全7種
マジカルペンをイメージしたボールペン。
各寮のカラーやモチーフが美しくデザインされています。
来場者特典 ホログラムカード（全７種）
入場券を持っている方などに配布される来場者特典。
全7種の中からランダムで1枚プレゼントされます。
ゲーム内のイベントを追体験できる展示に加え、オリジナルグッズの販売など魅力が盛りだくさん。
『ディズニー ツイステッドワンダーランド展│Seasonal Memories』は、2026年3月6日(金)より六本木ミュージアムにて開催です。
