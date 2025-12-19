台湾で70代の女性がボディビル大会の舞台に立ち、引き締まった筋肉質の体を披露して話題になっていると、香港のサウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が17日、報じた。

報道によると、「ボディビルおばあちゃん」と呼ばれる台北出身のLin Sui-tzuさん（72）は、最近開かれた大統領杯ボディビル・フィットネス選手権大会に出場した。Linさんは70歳以上の部門に参加し、くっきりとした筋肉のライン、バランスの取れた体形、自信に満ちた表情で審査員と観客の視線を釘付けにした。

5人の孫を持つLinさんは、選手として注目を浴びる前まで、台北のコミュニティセンターで長年にわたり糖尿病教育に携わってきた。高血圧や糖尿病患者を対象に食事管理と運動の重要性を強調してきたが、多くの人が時間不足を理由に実践できない現実を見てきたという。

Linさんは「患者のために運動や食事、薬物治療の計画を丁寧に立てても、どんなに簡単な方法でも、患者たちはいつも『時間がない』『できない』など、さまざまな言い訳をする」と語り、「実際に行動に移す人は本当に少ない」と述べた。

そこでLinさんは、自ら模範になろうと決心した。Linさんは69歳で初めてウエートトレーニングを始め、その後、平日は毎朝1時間ずつ運動を続けてきた。食事は炭水化物の摂取を減らし、自然食中心に組み立て、さらにヨガや社交ダンスも並行して体力を鍛えた。

Linさんは現地の健康雑誌とのインタビューで、「最初はウエイトトレーニングといえば、ただ巨大な筋肉を作る運動だと思っていたが、実際には健康を鍛え、筋肉のラインをより際立たせることに重点が置かれているのだと気づいた」と話した。

こうした努力の結果、Linさんは2023年の全国ボディビル選手権大会で3位に入り、翌年のTBFA選手権大会では2位という成績を収めた。

家族も驚きを隠せなかった。Linさんは「一度、孫と一緒にシャワーを浴びていた時、孫が私の姿を見て『無敵のワンダーウーマンだ！』と叫んだ」と笑いながら語った。心臓専門医として知られる夫のChen Bingjianさんも、妻の運動への挑戦を全面的に支持しているという。Chenさんは「規則正しい運動習慣を身につけることは非常に重要だ。特に高血圧、高血糖、高コレステロール、糖尿病患者が多い台湾ではなおさらだ」とし、「このような筋力トレーニングは体に計り知れない利点をもたらす」と強調した。

Linさんは「年を取っても、介護施設で人々に絵やダンス、ウエートトレーニングを教えられるようになりたい」と語った。続けて、「多くの患者が『やることもないのに、長生きする意味が見出せない』と言う」とし、「人生の後半も十分に長く、可能性に満ちている」と強調した。