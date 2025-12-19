子どもたちにスポーツを通じて体を動かす楽しさや仲間と力を合わせる大切さを学んでもらおうとこのほど、ラグビーの元日本代表選手が宇都宮市内の小学校を訪れました。

これはスポーツ庁が実施するアスリートが全国の小中学校を訪れ特別授業を開くプロジェクト、「アスリーチ」の一環で行われたものです。

この日はラグビー元日本代表でパナソニックワイルドナイツなどで活躍した林泰基さんが宇都宮市の横川西小学校を訪問しました。

林さんは大学時代、一度競技から離れニュージーランドに留学して再びラグビーにチャレンジした経験から「何回失敗してもいい、失敗から前に進める」などと語りました。

続いて子どもたちは校庭に出て林さんがラグビーボールを軽々と投げる様子に大興奮。

その後は、グループに分かれて身体を動かし、ボールを使ったさまざまなリレーなどにチャレンジしたりして、「どうしたら相手がボールを受け取りやすいか」などについて考えを巡らせながら仲間と力を合わせて取り組んでいました。

大阪府出身の林さんは現在、仕事の関係で宇都宮市内に住んでいて、今後もスポーツの魅力を伝える活動をしていく方針です。