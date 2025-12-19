小さな子犬に『オスワリ』と指示してみた結果→まさかの『下手すぎる光景』があまりにも可愛いと16万再生「クセ強めで草」「すすすーっとｗ」
生後4ヶ月の子犬に「オスワリ」をさせてみたら....
オスワリができない子犬のまさかの行動が可愛すぎると多くの人から反応があり、話題になっています。投稿は記事執筆時点で16.1万回以上も再生され、6800件以上ものいいねが寄せられることとなりました。
【動画：小さな子犬に『オスワリ』と指示してみた結果→まさかの『下手すぎる光景』】
生後4ヶ月の子犬に「オスワリ」を指示
Instagramアカウント「miru_pppp04」のリールに投稿されたのは、オスワリが上手くできずおかしな行動をしてしまったわんちゃんの様子です。
真っ白なポメラニアンの『ミル』くんはまだ生後4ヶ月の小さな子犬。この時ミルくんは飼い主さんから「オスワリ」の指示をされ、それに応えようと飼い主さんの目をしっかりと見つめながらオスワリをしようとしたのですが....。
なぜかどんどん後ろに下がってしまう姿が「可愛すぎる」
オスワリをするために体の重心を後ろに持っていこうとするミルくん。しかし、なぜかミルくんはどんどん後ろに下がって行ってしまったそう。オスワリができないまま指示をされた地点からずるずると後退してしまったというミルくん。
キョロキョロと周りを確認してみると、後ろのソファに座っていたはずのパパさんがいつの間にか真横にいて、「あれ？」とびっくりした様子だったそうです。
椅子の足を使ってなんとか達成？
もう一度スタート位置に戻ってオスワリに再チャレンジしたというミルくん。
また同じように後ろへ下がって行ってしまったそうですが、今度はミルくんが下がっていった先にちょうど椅子の足があり...。
椅子の足がミルくんの背中に当たると、そのままストンとミルくんのお尻が床に着き、ようやく「オスワリ」ができたんだそう。
飼い主さんいわく、オスワリに時間がかかってしまい『下手すぎる』ミルくんが可愛くてたまらなかったようです。
今後練習をしてすぐにオスワリができるようになるのか、ミルくんの成長が楽しみになります。
ミルくんの下手すぎてかわいいというオスワリの様子の投稿には、「おすわりできてるから拍手」「クセ強めで可愛すぎる」と、思わずミルくんの姿に笑顔になってしまった方々のコメントが寄せられていました。
写真・動画提供：Instagramアカウント「miru_pppp04」さま
執筆：すがわら
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。