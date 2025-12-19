「流せるタイプなのが良い！」サッと使えるやさしい100均シート

ダイソーで珍しいウェットシートを発見しました！ノンアルコールタイプでも、柿タンニン配合で安心して使えるウェットシート。シャワートイレがないときに、サッと使えて便利です！トイレに流せるタイプで気軽に使えるのも嬉しいかぎり。長時間入浴ができないとき、旅行、アウトドア、体調不良の際などにおすすめです。

商品情報

商品名：流せるウェットシート（10枚、2パック）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480721583

これ1つでさまざまなシーンで使える！ダイソーの『流せるウェットシート』

ウェットティッシュの種類が豊富なダイソー。ちょっと珍しいタイプの商品を発見しました。

それが、こちらの『流せるウェットシート（10枚、2パック）』。その名の通り、トイレに流せるタイプのウェットシートです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、ティッシュやウェットティッシュなどと一緒に陳列されていました。

パッケージをよく見ると「柿タンニン配合」と書かれています。

調べてみると、柿タンニンは消臭、抗菌、抗ウイルス効果が期待できるそうです。

こちらのウェットシートはノンアルコールタイプですが、柿タンニン配合なので安心して使えます。

開封すると個包装のパックが2個入っていました。1個あたり10枚入りで清潔に使えます。

“デリケートゾーン用”などの記載が無いため用途は限定されていませんが、「シャワートイレがないとき」という記載があり、そういったシーンで役立つと思います。

長時間入浴ができないとき、旅行、アウトドア、体調不良の際などに便利そうです！

シートはやわらかめの質感で、肌当たりが悪くなさそうです。

ニオイなども特になく、使いやすいと思います。

肌にしみることもなくシートがやわらかくて肌当たりが良い◎

しっかり使える手のひらサイズです。

早速使用してみましたが、アルコール不使用なせいか、しみることもありませんでした。

シートがやわらかいので肌当たりも良いです。

コンパクトなので持ち運びやすいのも高評価ポイント！

バッグに忍ばせておけば、気になったときに使えて便利です。

今回はダイソーの『流せるウェットシート（10枚、2パック）』をご紹介しました。

さまざまなシーンで使いやすいウェットシート。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。