こういうのが欲しかったのよ！便利な機能を全部乗せ！調理の効率が上がる100均グッズ

ダイソーでもさまざまな計量カップが販売されていますが、とても便利な商品を発見しました！上から覗くだけでパッと手早く計量ができる便利なカップ。横にも目盛りが付いていて、状況に合わせて使い分けられます！さらに耐熱仕様で熱湯の計量も可能◎注ぎ口も付いていて、液だれしにくくスムーズに注げるのもポイントです。

商品情報

商品名：上から量れる耐熱計量カップ（60mL）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480200828

便利な機能が満載！ダイソーで優秀な計量カップを発見

さまざまな計量カップが販売されているダイソーで見つけて、「これはいい！」と思わず感心した商品をご紹介します！

それが、こちらの『上から量れる耐熱計量カップ（60mL）』。便利な機能が満載の計量カップです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

この計量カップは、上から見るだけで分量がわかる仕様になっているのが特徴！

しかも、まとめて大さじ4まで計量できるので、「今何杯目だっけ…？」と、わからなくなることがありません。

上からパッと覗いて計量できる！耐熱仕様で熱湯もOK◎

上から覗き込めるので、注いでは横から覗き込む…といった面倒な作業をする必要もありません。

楽に計量できるのでとても効率が良く、調理の準備もサクサク進みます。

しかも、耐熱仕様で熱湯も入れられる点が高評価ポイント！お湯の計量も難なくできます。

注ぎ口も付いていて至れり尽くせり。

液だれしにくく、ストレスなくスムーズに注げます。

サイドに目盛りも付いているので、横からも確認できます。

状況に応じて使い分けられるのがありがたいです！

ただ、この計量カップは60mLまでしか計量できないので、少量をはかりたいときに使うのが良いかと思います。

今回は、ダイソーで見つけた『上から量れる耐熱計量カップ（60mL）』をご紹介しました。

こういったタイプの計量カップで耐熱仕様のものがなかったので、ダイソーで見つけることができて嬉しいです！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。