¡Ö¹â¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤À¤Ã¤¿¡ªÂ¨¥«¥´¹Ô¤¤À¤Ã¤¿ÈÄ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§Ä«¤Î¤Þ¤ÊÈÄ
²Á³Ê¡§¡ï1,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§15¡ß15cm
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä
JAN¥³¡¼¥É¡§4984909400245
ÊñÃú¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¥ä¥¯¥»¥ë¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥Á¥óÆ»¶ñ
¥À¥¤¥½¡¼¤Î»ÐËåÅ¹¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÄÌÚ¤ÎÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾®¤µ¤Ê¤Þ¤ÊÈÄ¡£
¤³¤Î¡ÖÄ«¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¡×¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÏÊª¤Î³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê´ôÉì¸©´Ø»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥¯¥»¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ7Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¡¢¼ç¤Ë¹âµéÊñÃú¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ä¥¯¥»¥ë¤Ï¡¢¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤òÄÉµá¤¹¤ëÊñÃú¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊñÃú¤Î¿Ï¤ò½ý¤á¤º¡¢¤«¤ÄÄ¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Þ¤ÊÈÄ¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¡ÖÈÄ¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Ï·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´¶¡×¤¬È´·²¤Î°ïÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ËÀª¿ÀµÜ¤æ¤«¤ê¤Î¹âµéºà¡ª¡ÖÅìÇ»¤Ò¤Î¤¡×¤¬¤Þ¤ÊÈÄ¤ËºÇÅ¬¤ÊÍýÍ³
»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÚºà¤Ï¡¢´ôÉì¸©ÅìÇ»ÃÏÊý¤Ç»º½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìÇ»¤Ò¤Î¤¡×¡£¼Â¤Ï¤³¤ÎÌÚºà¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤Î¼°Ç¯Á«µÜ¤ä¡¢Ë¡Î´»û¤Î½¤Éü¤Ê¤ÉÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤Û¤É¤ÎºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥Éºà¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
åÌÌ©¤ÊÇ¯ÎØ¤ÈÈþ¤·¤¤ºù¿§¤ÎÌÚÈ©¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¤ÈÇ´¤ê¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥Éºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ò¤Î¤¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÅ·Á³À®Ê¬¤Ë¤Ï¹â¤¤¹³¶ÝºîÍÑ¤äËÉ¥«¥ÓºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤Ë¶¯¤¯Éå¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Å¬ÅÙ¤ÊÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÊñÃú¤Î¿Ï¤òÍ¥¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡¢¥È¥ó¥È¥ó¤È¶Á¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤²»¤Ï¼ê¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍý¤òÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È»È¤¤¡×¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø
¥µ¥¤¥º¤Ï15¡ß15cm¤È¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¾®¤Ö¤ê¤ÊÀµÊý·Á¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤³¤½¤¬¡ÖÄ«¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¹¡£
¤ªÊÛÅö¤Î¤ª¤«¤º¤ò°ì¤Ä¤À¤±¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤ê¡¢Ä«¿©¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥Á¡¼¥º¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¡¢Âç¤¤Ê¤Þ¤ÊÈÄ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È»È¤¤¡×¤Ë¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÀäÌ¯¤ËÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤¿¤á¡¢»ÈÍÑ¸å¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤â¤é¤¯¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤È¤Æ¤â¤ªÞ¯Íî¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»®Âå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¿©Âî¤Ø¡£¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¤Î¤»¤ÆÄ«¿©¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê°î¤ì¤ëÏÂ¥«¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¤Ò¤Î¤¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¡×½Ñ
Å·Á³ÌÚ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àµ¤·¤¤¤ª¼êÆþ¤ì¤ÇÄ¹¤¯Èþ¤·¤¯ÊÝ¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¡£¾¯¤·¤Î¼ê´Ö¤Ç¡¢¹õ¤º¤ß¤äÆ÷¤¤°Ü¤ê¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡»ÈÍÑÁ°¤Ë¿å¤ò¤¯¤°¤é¤»¤ë
»È¤¦¤¿¤Ó¤ËÉ½ÌÌ¤ò·Ú¤¯¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Þ¤¹¡£¿å¤ÎËì¤¬Ä¥¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©ºà¤ÎÆ÷¤¤¤ä¿§¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¹õ¤º¤ß¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¿åÀö¤¤
¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¼êÀö¤¤¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¸å¤ÏÌÚÌÜ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¿¥ï¥·¤Ê¤É¤Ç¤³¤¹¤êÀö¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´¥Áç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÀöºÞ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚ¤Ë¹á¤ê¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤¹¤®»Ä¤·¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
³ä¤ì¤äÊÑ·Á¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¡Ê¿©Àöµ¡¡Ë¤Î»ÈÍÑ¤ä¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ç¤Î´¥Áç¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¹¡£
1,100±ß¤È¤¤¤¦¤ªÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Î¡ÖÄ«¤Î¤Þ¤ÊÈÄ¡×¡£ÎÉ¼Á¤ÊÁÇºà¤ÈÏ·ÊÞ¤Îµ»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÈÄ¤Ï¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿´¤Þ¤ÇÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜÊª¤ÎÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯12·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£