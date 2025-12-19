自分へのご褒美に。年末年始はおひとりさまで東京のホテルアフタヌーンティーへ。いちご尽くしや「おいしい紅茶の店」認定店も
◆自分へのご褒美に。年末年始はおひとりさまで東京のホテルアフタヌーンティーへ。いちご尽くしや「おいしい紅茶の店」認定店も
写真：ランデブーラウンジ／帝国ホテル 東京
この1年、がんばって働き続けてきたという人も少なくないはず。そんな自分にお疲れ様の気持ちを込めて、年末年始はかわいい、甘い、おいしいの3拍子揃ったごちそうをプレゼントをしてみては？ 東京のホテルで楽しめる、編集部おすすめの“おひとりさまアフタヌーンティー”をご紹介！
◆【溜池山王】アトリウムラウンジ & ジュネヴァ ロビーバー／ANAインターコンチネンタルホテル東京
※写真はイメージです
キュートないちごスイーツずらり！憧れホテルで優雅なティータイムを
ANAインターコンチネンタルホテル東京の2階メインロビーに位置する「アトリウムラウンジ」。室内とは思えない開放感の3Fまで達する天井高14mの吹き抜けの空間と、洗練されたインテリアの中、くつろぎの午後のティータイムを過ごせる。
こちらでは、12月27日よりキュートないちごスイーツがスタンドを彩るストロベリー・アフタヌーンティーがスタート！ フレッシュないちごをふんだんに使い、ラズベリーや林檎、パイナップル、バナナなど、いちごと相性のよいフルーツを組み合わせた12種のスイーツを、目にも美しい上質なセイボリー6種と共に楽しめる。甘酸っぱいいちごの魅力に包まれる、至福のひとときを満喫して。
※写真はイメージです
データ
ストロベリーアフタヌーンティー+カフェフリー(お得な20％OFF！)
■スイーツ 12種類
・いちごのアイシングクッキー
・いちごとバナナのスコーン
・いちごとオレンジのヨーグルトクリーム
・いちごとグリオットチェリーのゼリー
・いちごと林檎のタルト
・いちごとカシスのヴェリーヌ
・いちごとラズベリーのフィナンシェケーキ
・いちごとライムのクリーム
・いちごとグレープフルーツのガナッシュ
・いちごとパイナップルのタルト
・いちごとルバーブのルビーチョコレートパンナコッタ
・いちごと杏のシュークリーム
■セイボリー 6種類
・プチシューに詰めたタラのブランダード セミドライトマト添え
・玉子とツナのサンドイッチ
・トリュフ風味のチーズテリーヌ いちごとピーカンナッツ添え
・ブルーチーズのパンナコッタ ストロベリーソース
・チキンと鴨のクレープロール
・プチフライドチキン
■お飲み物 15アイテム
コーヒー 4種
ロンネフェルトティー 9種
日本茶 2種
※メニューは予告なく変更になる場合がございます
※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます
金額：6,800円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：アトリウムラウンジ & ジュネヴァ ロビーバー／ANAインターコンチネンタルホテル東京
住所：東京都港区赤坂1-12-33 ANAインターコンチネンタルホテル東京2F
◆【日比谷】ランデブーラウンジ／帝国ホテル 東京
※写真はイメージです
「おいしい紅茶の店」に認定！クラシカルな帝国ホテルのメインロビーで優雅な時間
帝国ホテル 東京の1階メインロビーに位置する「ランデブーラウンジ・バー」は、都会的で落ち着いた雰囲気が魅力のラウンジ。約7,600個ものガラスブロックで構成された光の壁と吹き抜けが生み出す開放的な空間が広がり、日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」にも認定されている。やわらかな光に包まれながら、午後のひとときを優雅に過ごせる1軒。
季節によって装いを変えるアフタヌーンティーは、帝国ホテルらしさを感じられる上品なスイーツに彩られた、見た目にもシックな装いのセット。「苺のショートケーキ」をはじめ4種のデザートをはじめ、スコーン、セイボリー、6種の紅茶、コーヒーとともに至福のひと時を過ごして。
※写真はイメージです
データ
帝国ホテルで楽しむクラシカルなアフタヌーンティー+カフェフリー(2時間制・期間限定15％オフ／平日)
【デザート】
・苺のショートケーキ
・和栗のモンブラン
・プリン
・カマンベールチーズケーキ
【スコーン】
・プレーンスコーン
【セイボリー】
・フィッシュバーガー
・ジャンボンムース
【カフェ】
・紅茶（ダージリン・アッサム・ウバ・アールグレイ・アップル）
・コーヒー
金額：5,850円（税・サ込）
滞在制限時間：2時間制
店舗名：ランデブーラウンジ／帝国ホテル 東京
住所：東京都千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテル東京1F
◆【渋谷】ガーデンラウンジ「坐忘」／セルリアンタワー東急ホテル
※写真はイメージです
中国茶を含む30種のティーセレクションも！庭園の緑と光に癒されるモダンなラウンジ
光あふれる吹き抜けの大きな窓から望む、四季折々の表情が印象的なお庭が楽しめる、セルリアンタワー東急ホテルのガーデンラウンジ「坐忘」。3段スタンドで楽しむ美しいアフタヌーンティーセットや、ホテルパティシエが作るアートのようなスイーツなどを味わいながら、日常を忘れ、心がほぐれるゆったりとした時間を過ごせる。
ティーセットは、サンドウィッチ＆アペタイザー、紅茶とぴったりなスコーン、季節のスイーツが並ぶ。季節ごとに旬の食材やフルーツなどを使用したメニューで、ランチとしてもおすすめのアフタヌーンティー。ドリンクは、約30種類の「ティーセレクション」からおかわり自由で好きなだけ楽しめる。年末年始に素敵なひとときを過ごしてみては。
※写真はイメージです
データ
【アフタヌーンティー】上質なホテル空間で季節のスイーツを堪能+中国茶を含む30種のティーセレクション+3時間滞在
【12〜1月メニュー】
■アペタイザー
カリフラワーのムース
ブランダード
ポテトとキャベツのテリーヌ
玉子とキュウリのサンドウィッチ
リンゴとハムのタルト
■スコーン＆キッシュ
クランベリースコーン
プレーンスコーン
ジンジャーマフィン シナモンの香り
サーモンとねぎのキッシュ
■デザート
マスカルポーネチーズのムース
ブッシュ・ド・ノエル
ホワイトチョコレートと柚子のマカロン
ピスタチオのタルト
フロマージュブランのムースと白ワインのジュレ
ドリンク
「30種以上のティーセレクション」
コーヒー、紅茶、中国茶、日本茶（玉露、ほうじ茶）、ハーブティーなど、約30種類の中よりご自由にお好きなだけお飲み替えいただけます
金額：6000円（税・サ込）
滞在制限時間:3時間制（ドリンクラストオーダー2時間）
店舗名：ガーデンラウンジ「坐忘」／セルリアンタワー東急ホテル
住所：東京都渋谷区桜丘町26-1 セルリアン タワー 東急 ホテル LBF
◆【品川】DINING & BAR TABLE 9 TOKYO／品川プリンスホテル
※写真はイメージです
地上130mのダイニング＆バーで、魅惑のチョコレートアフタヌーンティーを
地上130mに位置し、東京の眺めを360度楽しめる「Dining & Bar TABLE 9 TOKYO」。食とエンターテインメントを併せもったエキサイティングな空間は、東京の玄関口・品川の「うつろい」を一つのフロアに凝縮して表現。ダイニングやバー、個室など9つの異なるエリアで、優雅なひとときを過ごせる。
こちらでは滞在時間無制限で楽しめるアフタヌーンティープランがスタート。セイボリーから始まり、バラエティーデザート、メインのグランデザートなどをコース仕立てでご用意。ソフトドリンクやカフェフリー付きだから、こだわりのスイーツと織りなすマリアージュを堪能できる。期間限定のスイーツコースを心ゆくまで満喫して。
※写真はイメージです
Winter Chocolate Story〜魅惑のチョコレートアフタヌーン〜+カフェフリー(時間無制限)
ウェルカムドリンク
セイボリープレート
・カカオ風味のカリフラワーのムースリーヌ
・白身魚のブランダード仕立て
・トリュフ香る鶏胸肉のシュプレーム
・フォアグラのフォンダン カカオのアクセント
・ズワイガニと蕪のラビオリ
・スノーチーズバーガー
バラエティーデザート
・チョコレートプリンとベリーのヴェリーヌ
・タルトショコラオランジュ
・ホワイトチョコレートと柚子のオペラ
・ヘーゼルナッツショコラ
グランデセール(下記より1品お選びください)
・ベリーとショコラのサントノーレパフェ
・抹茶のモワローショコラと杏のアイス
・ルージュラタン〜3種のアフォガード〜(＋￥1,695)
ミニャルディーズ
・ボンボンショコラ
ソフトドリンク、カフェフリー
金額：7,684円（税・サ込）
滞在制限時間：無制限
※状況により制限時間を設けさせていただく場合がございます
※24日25日は12:30or13:00入店の2時間制のみとなります。
期間：2025年11月16日〜2026月1月14日
店舗名：DINING & BAR TABLE 9 TOKYO／品川プリンスホテル
住所：東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル メインタワー39F
◆【浜松町】Vue Mer ／フェアモント東京
※写真はイメージです
優雅な時が流れるラウンジ空間で、フレンチと和が溶け合う特別な体験を
東京湾を一望するロビーラウンジ「Vue Mer」。屋外テラスを備えた開放的な空間の中、シグネチャーのアフタヌーンティーをはじめ、窓の向こうに広がる東京湾の風景と味わいの共演を堪能できる。日常を離れ、上質な一日を過ごして。
こちらのアフタヌーンティーは、日本ならではの美意識と季節感を優雅なひと時へと昇華させた、冬の情景を繊細に映し出す「和アフタヌーンティー」。スイーツには、イチゴやみかんなど冬の恵みを感じる和菓子が並び、繊細な甘みと調和のとれた味わいが広がる。セイボリーは、鮨「みぎわ」と鉄板焼「燈辻」の料理長が監修した逸品揃い。ランチタイムのご利用にもおすすめ。
