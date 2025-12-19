【難読漢字】地名当て「砧」　広大な公園があります

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

あなたは読めますか？

「砧」という漢字を読めますか。機織りにまつわります。

難易度：★★☆☆☆

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：きぬた

東京都世田谷区の西部に位置する砧は、都心にありながら豊かな自然と歴史の深さを感じさせる、非常に個性的な地域です。

地名は、機織り（はたおり）にまつわる古い言葉に由来すると考えられています。古代、このあたりは武蔵国の一部であり、織り上げた布を柔らかく艶を出すため、石の台の上で「杵（きね）」のような道具で叩く作業が行われていました。

この道具と台を合わせた「きぬいた（衣板）」という言葉が転化して「きぬた」という地名が生まれたといわれているのです。

もっとも象徴的な観光スポットといえば、砧公園を置いてほかにありません。ここは、都内でも屈指の緑豊かで広大な公園です。園内には四季折々の花々が咲き乱れ、とくに春の桜の時期には、家族連れやピクニックを楽しむ人々でにぎわいます。

この砧公園の中に、ひっそりと佇むように建っている世田谷美術館では、世田谷区にゆかりのある作家の作品や、素朴な造形に関わるコレクションなどを中心に展示されています。

館内には、公園の美しい景色を窓外に眺めながら、フランス料理をカジュアルに楽しめるレストラン「ル・ジャルダン」があります。

地元の新鮮な食材を活かしたフレンチは、優雅なランチから特別なディナーまで幅広く提供されており、美術館という特別な空間で味わう食事が、訪れる人々に非日常的な喜びを与えてくれます。

また、地下中庭にある「セタビカフェ」では、そば粉のクレープであるガレットや、サンドウィッチ、季節のデザートなどを、気軽に楽しむことができます。

