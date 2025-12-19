ウォルドーフ・アストリア大阪とティファニーのホリデーコラボのアフタヌーンティーが、2026年1月末まで延長。予約は急いで
ウォルドーフ・アストリア大阪の「ピーコック・アレー」にて開催中の、ティファニーとのホリデーコラボレーションで提供されているアフタヌーンティー「ア・レガシー・オブ・エレガンス」が、好評につき2026年1月31日（土）まで延長。
シグネチャースイーツの「レッドベルベットチーズケーキ」などの芸術的なスイーツに、贅沢な食材を使ったセイボリーが華やかに並ぶ。ティファニーの世界観を楽しむエレガンスなひとときを。
アーティスティックな見た目も美しい、繊細に仕上げられた彩り豊かなスイーツ
現在開催中のティファニーとの特別なホリデーコラボレーションによるアフタヌーンティーが、たくさんの方から好評を集めていることから、今回延長されることに。提供時間も従来より延長され、20時まで楽しむことができるので、ぜひ足を運んでみて。
スイーツには、季節の彩りを映したアートのような逸品が揃う。ベルガモットの香りがアクセントの「ニューカレドニア産バニラビーンズのクッサン」に、シグネチャースイーツとして人気の「レッドベルベットチーズケーキ」、そしてタルトタタン仕立ての「和紅茶とリンゴのオペラ」など、ひと口ごとに至福の味わいが広がる品々をご賞味あれ。
ロブスターやキャビアも！贅を尽くしたセイボリーにも舌鼓を
セイボリーには、アラカルトメニューでも人気の「ロブスターロール」をはじめ、「WAオシェトラキャビアとカルピスバターのフィナンシェサレ」、「香住蟹と南瓜のキッシュロワイヤル」など、豪華な食材を使用してシェフが腕によりをかけたメニューが用意される。
ティファニー誕生から現代まで、時を超えて受け継がれる美とクラフトマンシップの物語を、繊細な味わいと美しいビジュアル表現したアフタヌーンティー。新たな年の幕開けを祝うこの季節に、ぜひ堪能してみて。
◆アフタヌーンティーの会場は？
日本初開業のホテルブランド。大阪の街を見下ろすラウンジで特別時間を
「ピーコック・アレー」は、ウォルドーフ・アストリア大阪が誇るラグジュアリーなラウンジ＆バー。28階から見渡す大阪の街並みを眼下に、壮麗なシャンデリアの灯りに包まれながら、極上のリラックスタイムを満喫できる。アンドレ・フー氏による洗練されたデザインはもちろん、ジノリの食器で提供されるスイーツや料理の色彩も美しく、目を引くこと間違いなし。
