『ピクミン』特別デザインの限定モデル！ 京都が新ユニホーム発表、反応は？「可愛すぎる」「数年ぶりの迷彩」「攻めたな〜」
京都サンガF.C.は12月19日、「明治安田J１百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したことを発表した。
新ユニはトップスポンサーである任天堂株式会社の協力のもと、同社のゲームキャラクターである『ピクミン』が特別にデザインされた限定モデルになっている。
クラブの公式サイトによれば、コンセプトは以下のとおり。
「Jリーグの歴史が新たな節目を迎える特別な年、百年構想リーグへ挑むにあたり原点回帰の想いを込め、エンブレムに使用している“クラブカラーの紫”をメインカラーに採用しました。紫の濃淡により、クラブが歩んできた歴史の積み重なりを映し出しています。
また、“鳳凰の赤”をサイドパネルにアクセントとして配し、未来への力強い飛躍を表現しました。新たな歴史を刻むための一着です」
クラブの公式SNSでも新ユニがお披露目されると、「ピクミンできたか！」「えっ、なんかピクミンいる！」「ピクミンかわいすぎだろ」「かっこよ！」「配色も素敵やし、何よりも背中にピクミンおるの可愛すぎる」「これはすごい」「数年ぶりの迷彩」「攻めたな〜」といった声があがった。
なお、販売は2026年１月６日の新体制発表会後の受注開始を予定している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ピクミンが好評！「新たな歴史を刻むための一着です」京都が新ユニ発表
