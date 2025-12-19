「急に可愛い寄り」「オシャレな感じ」鮮やかなサックスブルーが映える！ 川崎、百年構想リーグで着用の特別ユニに反響「黒増やしたよ！って感じ」
川崎フロンターレは12月19日、J１百年構想リーグで着用する特別ユニホームを発表した、
新ユニには、クラブカラーである鮮やかなフロンターレブルー（サックスブルー）を、濃淡のグラデーションで描いたカモフラージュに採用。ピッチを縦横無尽に駆ける選手たちの躍動と闘志を視覚化し、煌めくグラフィックは勝利への渇望と、サポーターとの一体感を表現している。
クラブ公式Xでデザインが発表されると、ファンからは「かっけぇ」「オシャレな感じ」「迷彩柄流行ってんな」「黒増やしたよ！って感じ」「女性は似合う人多そう」「思ってたよりかわいい」「急に可愛い寄り」といった声が上がった。
新たなユニは、秋春制が導入される2026-27シーズン（来年８月上旬〜翌年５月下旬）への移行期間、2026 年２月から６月に実施する百年構想リーグで着用される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】川崎の“百年構想リーグ”限定ユニホーム！
