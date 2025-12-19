グランドプリンスホテル大阪ベイのアフタヌーンティー。フレッシュないちごをディップする「チョコレートフォンデュ」も
グランドプリンスホテル大阪ベイの1階コーヒー＆スイーツ「ロビーラウンジ」にて、旬のいちごとチョコレートをテーマにした、いちごアフタヌーンティー「Melty Chocolat」を開催。
パティシエの遊び心あふれるスイーツやセイボリーに加え、フレッシュないちごをディップして楽しめる「チョコレートフォンデュ」がセットに。期間は、2026年1月10日（土）から3月1日（日）までの土休日限定。
赤と茶色のコントラストが美しいいちご＆チョコスイーツ
スタンドには、いちごとチョコレートをふんだんに使用した4つのスイーツが用意される。薔薇の花びらのような造形が美しい、真っ赤なチョコレートムース「ルビーチョコレートローズ」や、まるで本物のいちごのように見える、いちごとホワイトチョコレートを使用したスイーツ「フレーズ」など、食べるのが惜しくなるほどかわいいスイーツたちにときめいて。
こだわりのセイボリーやいちごのチョコレートフォンデュも
スイーツの合間に挟むことで、口の中をリセットしてくれるセイボリーは「塩ショコラサンドウィッチ」と「鴨のパストラミとイチゴサラダ モレソース」、「パテ・ド・カンパーニュ 赤パプリカとライムのチャツネ」の3種類。
アフタヌーンティーの定番として欠かせないスコーンは、「プレーンスコーン」と「ストロベリーチョコレートスコーン」の2種類が用意される。お好みでベリージャムやクロテッドクリームを付けて味わってみて。
さらに、「チョコレートフォンデュ」も楽しむことができるのがこのアフタヌーンティーの魅力。フレッシュないちごを温かいチョコレートソースに贅沢に絡めて、Meltyな世界観を存分に堪能して。
チョコチャイなどロンネフェルトの紅茶10種類が飲み放題
ドリンクは、約200年の歴史を持つドイツの紅茶ブランド「ロンネフェルト」の紅茶が飲み放題で楽しめる。定番の「イングリッシュブレックファースト」や「アールグレイ」はもちろん、チョコレートスイーツと相性ぴったりの「チョコチャイ」や、ストロベリーの甘い香りが楽しめる「ストロベリーフィールド」など10種類のフレーバーが用意される。
いちご×チョコレートのスイーツとともに、とろけるような甘いひとときを過ごして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
大阪のベイエリアホテルで優雅にアフタヌーンティー
大阪のベイエリア・住之江区にあるグランドプリンスホテル大阪ベイ内の「ロビーラウンジ」で楽しむティータイム。高い天井と大窓が特徴的な、スタイリッシュかつリフレッシュできる空間にはゆったりとした時間が流れる。旬の食材を美しく盛り付けたスイーツ＆セイボリーとこだわりの紅茶を味わって。
