20年目を迎えたnews zeroの特別企画で、難民問題を考えます。バングラデシュで取材したロヒンギャ難民キャンプで、縫製技術を身につける支援をしていたのは日本のアパレル企業でした。ファーストリテイリングの柳井正社長（76）の思いに迫ります。

■難民が縫製技術を習得する支援を展開

インタビューに、セーター姿で現れた柳井社長。「あえてセーター着てきたんですよ。これが普段着です。10年ぐらい前の服なんだけど、茶色が流行色なんです今年。10年前の茶色を持ってきた。面白いよね」と切り出しました。

これに先立ち、zeroは12月、バングラデシュ・コックスバザールにある世界最大の難民キャンプを取材。ミャンマーから逃れたロヒンギャ難民が暮らしていて、ファーストリテイリングは難民の女性たちが縫製技術を習得するための支援を行っています。

ここで働くことで、難民の人たちは収入とともに生きる活力を得ていました。なぜ日本から遠く離れたバングラデシュで難民支援を行うのでしょうか。

柳井社長

「着る服に満足していないどころか、着る服がないんですよ。着る服がこれだけ人々を勇気づけるということに、初めて服屋をやっていて気がついた」

■日本のトップ経営者が語る危機感

柳井社長が見据える未来について聞きました。

柳井社長

「やっぱり『世界の中の日本人』ということをもっと考えないと。世界の中で生き残らないといけないし、日本も生き残らないといけない。そこの危機感があまりないですよね」

日本のトップ経営者が語る危機感とは、どういったものでしょうか。

■「着るものがこんなに大事なんだ」

藤井貴彦キャスター

「難民問題を支援しようと思ったきっかけは何だったんですか？」

柳井社長

「ユニクロで売っていた服を回収し始めたんですよ。それを有効に使えるところがないかなというところで、難民のキャンプにそれを持っていったら、すごく喜んだんですよね。本当にもうびっくりするぐらい」

「人間の必需品で『衣・食・住』。それが実感として分かったんですよ。『着るものがこんなに大事なんだ』ということが初めて分かった」

その時、服が持つ力に気づいたといいます。

■教育を受けられない多くの難民が

藤井キャスター

「数あるいろんな問題の中で、なぜ難民支援をなさっているのか教えていただけますか？」

柳井社長

「難民問題は日本人はあまり関心がないんですけどね、世界的に一番難問だと思うんですよ。日本の人口と同じか、それ以上の人が難民になっていて」

「教育を受けるのが当然だとみんな思っているでしょ。でも教育を受けられない人がいるというのは、とんでもないことですよね」

「何もすることないんですよ。でも日常的に技術を身につけて、現地の縫製工場で仕事ができるようになったら、彼らも報酬を得られるし、技術を身につけることができるということで、やり始めたということですよね」

今では、ユニクロの店舗で働く難民も数多くいるといいます。

■海外で成功する上で必要な社会貢献

企業による支援の必要性を訴える柳井社長。あるタイミングで社会貢献を始めたといいます。

藤井キャスター

「いつ頃から社会貢献をしようという思いに至ったのか、（支援する）体力が備わってきたのか、ご自身はどうみていますか？」

柳井社長

「2000年ぐらいですかね。上場してね。僕が上場した当時、日本一になったんですよ。我々の業種でね。今度は“オリンピック”に出ないといけないなと思ったんですよ。“国体”に勝ったようなもんでしょ、日本一っていうのは」

「今度はオリンピックに出て、出る以上は優勝したいなと思うでしょ。優勝するためにはどういう要件があるかを考えたら、世界に貢献しないような企業はオリンピックに出られないですよね。社会にとって害をなす企業を応援しようとする人はいないでしょ」

企業がその国に、どんな利益をもたらすことができるのか。海外で成功を収める上で、社会貢献が必要だといいます。

■「そこにビジネスチャンスがある」

藤井キャスター

「日本の中だけでなく、世界のことを考えているのはなぜですか？」

柳井社長

「そこにビジネスチャンスがあるからですよ。当然ですよね。日本は今後少子老齢化なので、服の需要は減っていきますよね」

「世界に出ていかないと、人口的に若い国がたくさんあって、服は世界中で売れますから。世界中に出て行って売っていかないと、うまくいかないと思います」

企業として生き残るために世界への進出が必要だとも語る柳井社長。

藤井キャスター

「その動きは日本企業には少ないなと思ってらっしゃる？」

柳井社長

「少ないですよね。若い人がもっと世界に興味を持って（ほしい）。いま海外に行く人とか、パスポートを持つ人自体もすごく少なくなってるでしょ。これは由々（ゆゆ）しきことですよ」

「世界にビジネスチャンスがたくさんあるのに、なんで行かないのか分からないですね」

藤井キャスター

「なぜ行かないんですかね？」

柳井社長

「知らないよ。自分のビジネスを本気でやろうと思ったら、世界でそのビジネスに関して第一人者にならないとうまくいかないんじゃないですか。そういう志みたいなものがあんまり、ないんじゃないんですかね」

■「世界一の服の製造小売業に」

ファーストリテイリングは世界第3位のアパレル企業で、世界に約3600店舗を展開しています。

藤井キャスター

「今後仕掛けていきたいこと、チャレンジしたいこと、どんなことがありますか？」

柳井社長

「世界一の服の製造小売業になりたいなと思いますし、それも本当にいい服、新しい価値を持った服。社員自体が世界中に出て行って、それから世界中から社員を受け入れて、世界の人々と一緒に服の事業をやりたいなと思います」

柳井社長が目標としているのは、世界市場で頂点となること。

「日本発で世界一の服屋になりたいなと思いますけどね。戦後、第二次世界大戦で全部がやられて、日本国内何もなかったんで、世界に出ていこうという、それが日本の高度成長になったんですよね。そういう心意気がもう1回必要なんじゃないですか」

■難民問題は世界的な“損失”

藤井キャスター

「今回の取材で柳井さんは、難民といっても国を追われて難民になったので、生活程度などはもともと高かった人たちで、子どもたちも教育を受けられないのは大きな問題だと話していました」

「支援は善意でするものだと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、キャンプの中で100万人以上の人が何もできずにいることは世界的に見ても損失で、そこに仕事を提供する取り組みはまさに支援なのだと思います。支援への意識を変える大切さを強く感じました」

（2025年12月18日『news zero』より）