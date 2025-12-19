ニュートン宇宙望遠鏡が3日に3I/ATLASを観測した際に捉えたX線の赤い輝き/ESA/XMM-Newton/C. Lisse; S. Cabot & the XMM ISO Team

（CNN）太陽系を通過するアトラス彗星（3I/ATLAS）が19日、地球に最接近する。3I/ATLASは7月に発見されて以来、各国で観測が続けられてきた。地球付近を通過した後は、やがて太陽系から遠ざかる。

3I/ATLASは19日、地球から約2億7000万キロまで接近するが、通過するのは太陽の反対側。ちなみに地球から太陽までの距離は約1億5000万キロ。

3I/ATLASは肉眼で見ることはできず、最もよく見える時期は既に過ぎている。天体観測サイト「アーススカイ」によると、観測するには口径20センチ以上の望遠鏡を使う必要がある。

イタリアのベラトリックス天文台が運営する天体観測サイトの「バーチャル・テレスコープ・プロジェクト」では、日本時間の19日午後1時から彗星の様子をライブ配信する。雲が多い天候の場合は24時間遅れになる。

米航空宇宙局（NASA）によれば、望遠鏡を使った観測や宇宙からの観測では、太陽系を離れるまでのあと数カ月間、3I/ATLASをとらえることが可能。

日本宇宙航空研究開発機構（JAXA）は11月下旬、X線天文衛星「XRISM（クリズム）」の望遠鏡を使って17時間、3I/ATLASを観測し、X線が彗星の核から約40万キロ（24万8000マイル）の距離にまで拡散する現象とらえた。X線は彗星を取り巻くガスの雲が起源だとJAXAは推測しているが、確認のためにはさらなる観測が必要とされる。

太陽系外から来た彗星は2017年と19年にも見つかっているが、いずれもX線は検出されていなかった。

欧州宇宙機関（ESA）も12月3日に約20時間、高感度カメラを使って3I/ATLASを観測。彗星がX線の赤い輝きを放つ画像を公開している。