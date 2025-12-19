¿·³¤À¿¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð¿È¤Î²è²È¤¬ÉÁ¤¯¡¢¼º¤ï¤ì¤æ¤¯ÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é°Ü½»¤·¸«¤Ä¤±¤¿¡ÉÆüËÜ¤Î³¹¡¢Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¡É¤È¤Ï¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó
¥Ý¡¼¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î²è²È¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¿åºÌ¤Î½À¤é¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÅìµþ¤Î¤ªÅ¹¤ä³¹ÊÂ¤ß¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¾ÜºÙ¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢É½¸½¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¶õÁÛ¤Î³¹¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¡Ø¶õÁÛÅ¹¹½¤¨¡Ù¡Ê¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ´©¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¸½¼Â¤«¤é¶õÁÛ¤Ø¤ÈÉÁ¤¯ÂÐ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤Î¤´¼«Âð¤Ë¹½¤¨¤ë¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¨¤ò³Ø¤Ó¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡£³¹ÊÂ¤ß¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë
¥Þ¥Æ¥¦¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡£ºÊ¤Î¹áÉÄ¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Âð¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¤Æ¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï15Ç¯Á°¤Î³ØÀ¸»þÂå¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡Öµì¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤Î±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï³¨¤Î¥×¥í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î²èºà¤¹¤éËþÂ¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤½¤Îµ»½Ñ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
³¨¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¡¢¿À¸Í·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¸÷·Ê¤Ê¤Î¤Ë¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤³¤«¤éÍè¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Î¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÉ÷·Ê¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø»ØÎØÊª¸ì¡Ù¤Î¶õÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¶½Ê³¤È¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
³¹Êâ¤¤Ç»£¤ê¤¿¤á¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯¥Õ¥©¥ë¥ÀÊ¬¤±¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
³¹¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éÎÉ¤¤³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·³¤À¿¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëÅìµþ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¡¼¥Ö¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¡¢³¹¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¹½¿Þ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤òÆü²Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎºîÉÊ¤¬ÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢À»ÀØºù¥öµÖ¤Ë¤¢¤ëµÞ¤ÊºäÆ»¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤Ï¡¢²ó¤ê²ó¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤Þ¤ÇÆÏ¤¡¢½ÐÈÇÊª¤ËºÜ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£³¹Êâ¤¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¼ñ¤Î¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤òÉÁ¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é½ñÀÒ²½¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþÅ¹¹½¤¨¡Ù¡Ê¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ´©¡Ë¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÆÈÎ©¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ñÀÒ¤Ï²¿¥«¹ñ¸ì¤Ë¤âËÝÌõ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Ç¤â¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë³¹¤Ë¤¢¤ë·úÊª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÍ¤Ïµì¥½¥Ó¥¨¥ÈÏ¢Ë®¤¬À°È÷¤·¤¿ÃÄÃÏ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÎÙ¤Î·úÊª¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Ìµ¸ÄÀ¤Ê·úÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î·úÊª¤¬¤ß¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î³¹¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¹¤¯±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÅ¹¤Ï¡¢Å¹¼ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬·úÊª¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¡ØÅìµþÅ¹¹½¤¨¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥ÁºîÉÊ½¸¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î°ìÉô¡£·úÊªÀµÌÌ¤ÎÎ©ÌÌ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢ºÙÉô¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¼ÂºÝ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÄó¶¡¡¿¥Þ¥Æ¥¦¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¶õÁÛÅ¹¹½¤¨¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿³¨¤Î¸¶²è¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³¨¤Ï¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÉô¤Î¸¶²è¤ÏÅ¸¼¨²ñ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Î³¨¤Ï¡¢¿§ºÌ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÜºÙ¤ËÉÁ¤¤³¤Þ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤ÎÊª¤Î¸«Êý¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢²È¤ÎÀßÈ÷¤ä²ÈÅÅ¤Ê¤É¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²õ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯Éã¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Ç¹©¶ñ¤ò½Ð¤·¤Æ½¤Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¤¤Ä¤â´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë²£¤Ç¡¢¥é¥ó¥×¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤Ê¤É¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î²òË¶¿Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Êª¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÀÎ¤«¤é¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤â¡¢ÉôºàÆ±»Î¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³¨¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤âÁý¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤«¤é°ÍÍê¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤ÇÏÂ¼¼¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿»ØÅ¦¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¨¤ÎÈâ¤Îº¸±¦¤É¤Á¤é¤ò¼êÁ°¤ËÉÁ¤¯¤Î¤«¡¢ËÍ¤¬ÉÁ¤¤¤¿³¨¤È¤ÏµÕ¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÄ¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤°¤Ã¤ÈËÜÊª¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£·úÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï³¨¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤âº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
É®Æþ¤ì¤ÎÍÍ»Ò¡£¸½ºß¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¹©Äø¤ò¼êÉÁ¤¤Ç¹Ô¤¤¡¢´°À®¸å¤Î¥ì¥¿¥Ã¥Á¤Î¤ß¥Ñ¥½¥³¥ó¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ»¶ñÎà¡£Æ»¶ñ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä»È¤¤Êý¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë½ñ¤ÄÖ¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡Ø¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤òÉÁ¤«¤º¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¯¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ½ñÀÒ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤«¤é¤Î°ÍÍê¤â¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö1¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡£¼Ì¿¿¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿PR´ë²è¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
³¨¤ËÉÁ¤¯ÂêºàÃµ¤·¤Ï¡¢³¹Êâ¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»¶Êâ¤ÎÆ»Ãæ¤Ë¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë·úÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤ËË¬¤ì¤ë¾ì½ê¤ò·è¤á¤Æ¥í¥±¥Ï¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤ÎÌë¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÅìµþÌë¹Ô¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¤âÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢°ì½ï¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ø¼èºà¤Ë¹Ô¤¡¢ÉÁ¤¤¤¿É÷·Ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ØÍè¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¹Ô¤¯¾ì½ê¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤½¤Î´¶³Ð¤â´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á°Õ¼±Åª¤ËÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Äê´üÅª¤Ë½»¤à¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¾ï¤Ë¿·Á¯¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ØÍè¤Æ¤«¤é¡¢9²ó¤â°ú±Û¤·¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÅÆî¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤»¤«¤»¤«¤È¤·¤¿Åìµþ¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤â²º¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯º£¤Î²È¤Ë½»¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤¦³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
³¨¤Ë¤¹¤ë·úÊª¤Ë¤â¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖËÍ¤¬¡ØÅìµþÅ¹¹½¤¨¡Ù¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿·úÊª¤Ï¡¢¤É¤ì¤âÅÔ»Ô·×²è¤äºÆ³«È¯¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·úÊª¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¾õ¶·¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ñ¤Î¤¢¤ë·úÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢»Ä¤µ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î·úÊª¤¬¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¯·ú¤ÆÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ä¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ðºë¶Ì¸©¤ÎÀî±Û»Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îò»ËÅª¤Ê·úÊª¤ò³¹¤Î»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬Åìµþ¤ÎÅÔ»Ô·×²è¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í´ÖÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿»×¤¤¤Ï¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê³¨¤ÎÃåÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¨¤ÎÃæ¤Ç¶õÁÛ¤Î³¹¤òÉ½¸½¤¹¤ë
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿ÀÊÝÄ®¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î´ã¶À²°¤µ¤ó¤Î·úÊª¤¬¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·úÊª¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¢¤Î·úÊª¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁÏºî°ÕÍß¤âÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë·úÊª¤Ê¤éÃé¼Â¤ËÉÁ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤·úÊª¤Ê¤é¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÉÁ¤Êý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Î³¨¤ò°ìµ¤¤ËÉÁ¤¤¢¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤¹¤ì¤ÐËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¶õÁÛÅ¹¹½¤¨¡¡¥Þ¥Æ¥¦¥·¥å¡¦¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥ÁºîÉÊ½¸·¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥Ç¥£¥¨¥Ì¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
ºÇ½é¤ÎÃåÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ã¶À²°¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ê¡Ø¶õÁÛÅ¹¹½¤¨¡Ù½ê¼ý¡¢¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
½ñÀÒ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Í¹ÊØ¶É¤Î³¨¡Ê¾å¡Ë¤È¡¢²¼½ñ¤¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ê²¼¡Ë¡£°ìÅÙ¾ÜºÙ¤Ê²¼½ñ¤¤òÉÁ¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÈÖÍÑ¤Î³¨¤ÏÊÌ¤ÇÀ©ºî¤·¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¤ò¤·¤ÆÃåºÌ¤¹¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë³¨¤ò½çÄ´¤ËÉÁ¤¤¢¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÎÉÁ¤¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¸½¼Â¤Î·úÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÀµ²ò¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¼Â¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤¤Á¤ó¤È³ÎÇ§¤¹¤ì¤ÐÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·úÊª¤ò¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ËÜ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ë5Ç¯¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¶õÁÛÅ¹¹½¤¨¡Ù¤Ï¡¢¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤Î³¹¡¢¡ÖÆéÄ®¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î³¹¤Î·úÊª¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¶ÈÂÖ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤½¤Î¤ªÅ¹¤¬°·¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÊª¤Î»Ñ¤â¤¹¤Ù¤ÆÉÁ¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ã¶À²°¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ã¶À¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤éÄÄÎó¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÆ°Àþ¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇäÇã¤ä½¤Íý¤Î¤¿¤á¤Î¹©Ë¼¤Þ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î·úÊª¤ò»È¤¦¿Í¤¬¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¤Î¤«¡¢¤¹¤Ù¤ÆÍý²ò¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤ò»È¤¦¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»×¤¤ÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
½ñÀÒ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡Ê¾å¡Ë¤È¡¢¹½¿Þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ê²¼¡Ë¡£Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¹½¿Þ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
Áë¸ý¼þÊÕ¤Ç¤Î¿Í¡¹¤ÎÆ°¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¡£Í¹ÊØÊª¤ò½¸ÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤âÉÁ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
¡Ö³¨¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¿Þ½ñ´Û¤ËÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¸«¤Æ¾¦Çä¤ÎÎ®¤ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐÃåÊª²°¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃåÊª¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÆ°¤¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È·úÊª¤Î¤«¤¿¤Á¤¬·è¤á¤é¤ì¤º¡¢³¨¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Æ¤â»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ë¡¢ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥á¥â¤·¡¢³¨¤Î¹½¿Þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ï6ºý¤Ë¤â¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÉÁ¤¤¤¿¹½¿Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤¿¹½¿Þ¤â¥¹¥±¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·úÊª¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÄÉµá¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³¨¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¥á¥â¤·¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡£·úÃÛ²È¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÀìÌç½ñ¤â»ñÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
¡Ö·ÐºÑ¹çÍýÀ¤òÍ¥Àè¤·¤¿³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤Î¹¥¤¤ÊÆüËÜ¤ÎÉ÷·Ê¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡¢´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¸½¼Â¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÁÏºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬ÉÁ¤¤¤¿·úÊª¤ä³¹¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î³¹¤â¤³¤ó¤ÊÉ÷¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½»Âð¤ä¤ªÅ¹¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤·úÊª¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÏºî¤Î¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ë»þ¡¢ÆüËÜ¤Î²ÈÅÅ¤Ë¤Ï»ÈÍÑ´ü¸Â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤¬À¸¤¸¤ì¤Ð¡¢¶á½ê¤Î½¤Íý²°¤µ¤ó¤ËÍê¤ó¤À¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÊ¬²ò¤·¤ÆÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·ÉôÉÊ¤ò¼è¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¤Þ¤À»È¤¨¤ëÊª¤Ê¤Î¤ËÇÑ´þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤¿Åö½é¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÊØÍø¤ÊÀ¸³è¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°¦Ãå¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼Ò²ñ¤¬ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¿´¤Î±üÄì¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¡ØÅìµþÅ¹¹½¤¨¡Ù¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤ÎÅÔÅÙ¿·¤·¤¤É½¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¡ØÅìµþÅ¹¹½¤¨¡Ù¤Î¼êË¡¤ÇÎã¤¨¤ÐµþÅÔ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¥×¥í¥»¥¹¤â³ÎÎ©¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õÁÛ¤ÎÅ¹¤òÉÁ¤¯¤è¤ê¤âÆ±¤¸»þ´Ö¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÏÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢1Ëç¤Î³¨¤À¤±¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿·Ð¸³¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿´¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÅ¹¹½¤¨¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡¢É¬¤º·úÊª¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ»ÊÔ¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤â¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶õÁÛÅ¹¹½¤¨¡Ù¤Ëº¬µ¤¤òÆþ¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Í¾±¤¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¡Ë
¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¼«¤é¤¬´ë²è¤·¡¢10¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¿·ºîÌ¡²è¤òÉÁ¤²¼¤í¤·¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼½¸¡£¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö·î¤Ï¤¦¤É¤óÌ£¡×¤òÉÁ¤¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡¿É®¼Ô¡Ë
¡Ø¶õÁÛÅ¹¹½¤¨¡Ù¤Î´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆéÄ®¡×¤Ë¤¢¤ë²èºà²°¤µ¤ó¤òÉñÂæ¤ËÅ¹¼ç¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ì¡²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¡¢·úÊª¤ò»È¤¦¿Í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»×¤¤ÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ½é¤á¤Æ·úÊª¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤±¤ë¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¡ÖÆéÄ®¡×¤Ë¤¢¤ë¤É¤Î·úÊª¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤¬À¸¤À¸¤¤È·úÊª¤ò»È¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·úÊª¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¯³¨¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ñ»¡´ã¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤äËèÆüÌÜ¤Ë¤¹¤ë·úÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´ñ¿´¤¬¸»Àô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î³¹¤ä·úÊª¤Ë¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¸«²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦Ãå¤ä¶½Ì£´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤µ¤ó¤Î´û´©ºîÉÊ½¸¤â¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
